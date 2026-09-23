Cárcel para hombre que le propinó brutal golpiza a su jefa en una pastelería en Bogotá

En la noche del pasado 23 de julio hubo un grave incidente en el norte de Bogotá, concretamente en una pastelería ubicada en la localidad de Usaquén.

Las cámaras del local grabaron el momento en el que la dueña del sitio y un trabajador estaban hablando. Al parecer, la mujer le dijo que podía pagarle a final de mes luego de que él pidiera un adelanto después de renunciar.

¿Cómo ocurrió el hecho?

El hombre, identificado como Racifo Jesús Acosta Lizardo, tenía un trapero y en cuestión de segundos, lo soltó y le propinó un golpe a la mujer. La víctima cayó al suelo y el trabajador la agarró del pelo mientras la arrastraba por las instalaciones.

Minutos después, los vecinos arribaron al lugar y ayudaron a la mujer, mientras el señalado agresor se lamentaba de lo que había hecho. La víctima quedó con fracturas en el rostro, pérdida de cuero cabelludo y varias lesiones.

Si bien la Policía lo había capturado por los delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno; las investigaciones llevaron a que responda por intento de homicidio agravado en grado de tentativa. Lizardo no aceptó cargos y un juez de control de garantías lo envió a la cárcel.

La súplica de la mujer

El fiscal detalló los segundos aterradores que vivió la mujer: “Específicamente en el área de mesas visible al público, momento en el que habría exigido el pago de su salario de manera anticipada. Ella respondió que aún no era la fecha, situación que usted (el hombre) no tomó bien e inmediatamente le asestó un puñetazo en el ojo izquierdo y la derribó inmediatamente”.

“Estando en el suelo, le propinó múltiples puños en el rostro y la cabeza. No contento con esa acción, la tomó del cabello y la arrastró hacia el lugar menos visible del establecimiento: detrás del mostrador. Estando ahí, continuó dándole golpes a pesar de que ella suplicara que la soltara”, describió.