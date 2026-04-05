VIDEO: Mujer y su bebé quedaron atrapados en un torniquete 'anticolados' del SITP

Una situación registrada en video hizo que los usuarios cuestionaran el funcionamiento de los torniquetes 'anticolados' en el transporte público de Bogotá. En un bus del SITP, una mujer que intentaba ingresar con su bebé quedó atrapada en el mecanismo de acceso, lo que obligó a la intervención del conductor para poder liberarlos.

El hecho ocurrió en la ruta 634, donde se observa cómo la mujer, con el niño en brazos, queda bloqueada en el torniquete de piso a techo. De acuerdo con el testimonio incluido en el video, el conductor detuvo el vehículo, descendió y ayudó a retirar el portabebé para finalmente sacar al menor por encima del dispositivo.

¿Por qué los torniquetes del SITP generan problemas de acceso?

El caso no es aislado. En repetidas oportunidades se han reportado dificultades para ingresar a los buses del sistema por el espacio reducido que deja el torniquete y los tubos de soporte.

Los más afectados son personas con discapacidad, mujeres embarazadas, usuarios con niños, pasajeros con equipaje voluminoso y hasta personas de talla grande.

Además, en redes sociales hubo reacciones tras el video reforzaron las críticas. Algunos usuarios cuestionaron directamente su diseño y utilidad como medida de control.

Pese a las críticas, TransMilenio ha defendido su implementación, argumentando que se basa en estudios realizados por operadores que incluyeron diferentes contexturas corporales. Además, la entidad ha indicado que el ingreso adecuado debe hacerse de forma lateral y no frontal, para facilitar el paso.

En paralelo, desde el Concejo de Bogotá se han planteado iniciativas orientadas a eliminar estos dispositivos, con el objetivo de garantizar un acceso más seguro y sin obstáculos.