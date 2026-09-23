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Colombia

Tomaron acciones contra los policías señalados de estar involucrados en la muerte de un joven en Bogotá

La institución confirmó que durante la intervención fue utilizado un dispositivo Taser.

Agresión a joven en Ciudad Bolívar
Foto: Redes sociales

Valentina Bernal

septiembre 23 de 2026
12:04 p. m.
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La muerte de Donovan Balanta Paz, ocurrida luego de un procedimiento policial en el sector de Caracolí, en límites entre Ciudad Bolívar y Soacha, quedó bajo investigación de las autoridades.

El caso tomó relevancia luego de que comenzaran a circular en redes sociales videos que mostrarían parte de la intervención.

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Ante estos hechos, la Policía Nacional informó la apertura de una investigación disciplinaria y anunció la separación del cargo de siete uniformados que estarían relacionados con el procedimiento.

¿Qué se sabe de los policías que estuvieron involucrados en el procedimiento?

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, a partir de las pruebas preliminares se abrió una investigación disciplinaria identificada con el radicado EEMESOA5-2026-191.

La institución señaló que el proceso se adelanta respetando el debido proceso y siguiendo los procedimientos establecidos en la normatividad vigente. El objetivo es establecer con precisión qué ocurrió durante la intervención y determinar las responsabilidades que correspondan.

Como parte de estas actuaciones, se tomó la decisión de separar del cargo a siete uniformados, medida adoptada con fundamento en lo establecido en la Ley 1952 de 2019.

La separación del cargo hace parte del proceso mientras avanzan las investigaciones y, por sí sola, no determina la responsabilidad disciplinaria de los uniformados involucrados.

¿Qué se conoce sobre el procedimiento en el que murió Donovan Balanta?

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de septiembre cuando se desarrolló un procedimiento policial en el sector de Caracolí.

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Posteriormente, Donovan Balanta Paz presentó una afectación en su estado de salud y fue trasladado al Hospital Luis Carlos Galán, donde falleció horas después.

La Policía Metropolitana de Soacha confirmó que durante la intervención fue utilizado un dispositivo Taser, elemento que ahora hace parte de las circunstancias que deberán ser analizadas dentro de las investigaciones.

La institución deberá establecer, entre otros aspectos, cómo se desarrolló el procedimiento, qué actuaciones realizaron los uniformados y cuáles fueron las circunstancias que precedieron al deterioro de la salud del joven.

¿Qué más dijo la Policía sobre este caso?

Frente a lo ocurrido, la Policía Nacional aseguró que mantiene su compromiso con la protección de los derechos fundamentales y sostuvo que sus actuaciones deben desarrollarse de acuerdo con la Constitución, la ley, los estándares internacionales de derechos humanos y los principios que regulan el uso legítimo y proporcional de la fuerza.

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