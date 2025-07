Sobrevivió a intento de feminicidio en Bogotá: estas son las crueles cifras de mujeres en riesgo

En mayo de 2024, Lina Suárez fue atacada indiscriminadamente por su expareja sentimental en su lugar de trabajo, en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá.

En un intento de feminicidio, la mujer recibió seis disparos, en distintas partes del cuerpo que la dejaron sin la posibilidad de volver a caminar por una grave lesión en la médula espinal.

Aunque agradece a Dios estar viva, hizo un llamado a las autoridades para que casos como el suyo no se repitan.

La mujer relata con dolor lo que vivió pese a alertar el riesgo inminente en el que estaba:

Estar en una silla de ruedas es muy difícil. Yo tengo dos niños, y no puedo salir a jugar con ellos a un parque, no puedo ir a trabajar. Si en la casa no hay para la comida, yo no puedo hacer nada, es esa la impotencia.