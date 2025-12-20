CANAL RCN
¿Cuándo se estrena La Casa de los Famosos Colombia 2026? ¡Ya hay fecha!

En las redes sociales de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya se entregaron los detalles completos. ¡Prográmese!

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

diciembre 20 de 2025
07:16 a. m.
La Casa de los Famosos Colombia 2026, la telenovela de la vida real, está cada vez más cerca.

El pasado 18 de diciembre de 2026, a través de sus redes oficiales, el reality informó cuándo será el gran estreno. ¿Ya está preparado? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN para que pueda agendarse.

Esta es la fecha de estreno de La Casa de los Famosos Colombia 2026

La Casa de los Famosos Colombia 2026, que contará con la participación de personalidades como Nicolás Arrieta y Manuela Gómez, se estrenará el lunes 12 de enero.

"Las puertas de La Casa de los Famosos Colombia vuelven a abrirse. Veremos en vivo, las 24/7, la convivencia de nuestros famosos favoritos. ¿Quién crees que hace falta en la telenovela de la vida real?", se escribió en las redes del reality al hacer el anuncio.

Además, también se precisó que el primer capítulo se emitirá a las 8:00 de la noche, después de la emisión de Noticias RCN de las 7:00 p.m.

¿Quiénes son los habitantes que están confirmados para La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Hasta el momento, La Casa de los Famosos Colombia 2026 tiene 13 participantes confirmados. Ellos son:

  1. Nicolás Arrieta: creador de contenido.
  2. Alexa Torrex: influencer y cantante.
  3. Tebi Bernal: modelo y creador de contenido.
  4. Luisa Cortina: creadora de contenido.
  5. Eidevin López: actor.
  6. Lorena Altamirano: actriz, modelo y esposa del 'Flaco' Solórzano.
  7. Maiker Smith: creador de contenido.
  8. Yuli Ruiz: creadora de contenido y modelo.
  9. Manuela Gómez: creadora de contenido y empresaria.
  10. Johanna Fadul: actriz.
  11. Marilyn Patiño: actriz, cantante y modelo.
  12. Juanse Laverde: cantante.
  13. Alejandro Estrada: actor y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia.
Tenga muy presente que La Casa de los Famosos Colombia 2026 se podrá ver a través de la pantalla del Canal RCN y de la App a la que puede acceder aquí.

 

