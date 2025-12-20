Partidazos en el mundo durante este fin de semana del 20 y 21 de diciembre

El fútbol internacional no se detiene pese a las celebraciones de fin de año y las fiestas decembrinas. Mientras en muchos países el calendario entra en una breve pausa, las principales ligas de Europa continúan ofreciendo jornadas atractivas para cerrar el año 2025 con grandes espectáculos. Para este fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de diciembre, la agenda incluye partidos de alto calibre en la Premier League, LaLiga y la Bundesliga, campeonatos que mantienen viva la emoción en plena recta final del año.

Los aficionados, especialmente en Colombia, estarán atentos a lo que suceda en las canchas del viejo continente, donde varios futbolistas cafeteros siguen siendo protagonistas. Entre ellos, destaca una nueva presentación de Luis Díaz con el Bayern Múnich, en un compromiso que despierta gran expectativa y que se perfila como uno de los más seguidos del fin de semana.

Premier League y LaLiga: duelos clave antes de Navidad

En Inglaterra, la Premier League vuelve a tomar protagonismo con una jornada que puede ser determinante en la lucha por los primeros puestos. Equipos tradicionales y aspirantes al título afrontan compromisos exigentes en una liga que no da tregua y que suele ofrecer resultados inesperados en esta época del año, marcada por la acumulación de partidos y el desgaste físico de las plantillas.

Por su parte, LaLiga española también tendrá encuentros de alto interés, con clubes que buscan cerrar el año sumando puntos clave antes del parón. La pelea por el liderato, los puestos europeos y la permanencia sigue al rojo vivo, lo que convierte cada partido en una final anticipada. El fútbol español, fiel a su estilo, promete intensidad, talento y duelos tácticos que mantienen cautiva a la audiencia internacional.

Luis Díaz y el foco colombiano en la Bundesliga

Sin embargo, uno de los principales atractivos para el público colombiano estará en Alemania. El Bayern Múnich visitará este fin de semana al Heidenheim en una nueva jornada de la Bundesliga, en un partido donde se espera otra aparición de Luis Díaz con el conjunto bávaro. El extremo colombiano continúa adaptándose a su nuevo club y cada presentación suya genera atención tanto por su rendimiento individual como por el impacto que puede tener en el esquema del equipo.

Sábado 20 de diciembre

Newcastle vs. Chelsea – 7:30 a.m.

Manchester City vs. West Ham – 10:00 a.m.

Tottenham vs. Liverpool – 12:30 p.m.

Juventus vs. Roma – 2:45 p.m.

Everton vs. Arsenal – 3:00 p.m.

Real Madrid vs. Sevilla – 3:00 p.m.

Domingo 21 de diciembre