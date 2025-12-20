CANAL RCN
Deportes

Partidazos en el mundo durante este fin de semana del 20 y 21 de diciembre

Prográmese con los mejores partidos en el mundo durante este fin de semana del 20 y 21 de diciembre.

Harry Kane Luis Díaz Bayern Múnich
FOTO: AFP

Noticias RCN

diciembre 20 de 2025
07:15 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol internacional no se detiene pese a las celebraciones de fin de año y las fiestas decembrinas. Mientras en muchos países el calendario entra en una breve pausa, las principales ligas de Europa continúan ofreciendo jornadas atractivas para cerrar el año 2025 con grandes espectáculos. Para este fin de semana del sábado 20 y domingo 21 de diciembre, la agenda incluye partidos de alto calibre en la Premier League, LaLiga y la Bundesliga, campeonatos que mantienen viva la emoción en plena recta final del año.

Los aficionados, especialmente en Colombia, estarán atentos a lo que suceda en las canchas del viejo continente, donde varios futbolistas cafeteros siguen siendo protagonistas. Entre ellos, destaca una nueva presentación de Luis Díaz con el Bayern Múnich, en un compromiso que despierta gran expectativa y que se perfila como uno de los más seguidos del fin de semana.

La Guajira en la casa: así fue el encuentro de Silvestre Dangond con Luis Díaz en Alemania
RELACIONADO

La Guajira en la casa: así fue el encuentro de Silvestre Dangond con Luis Díaz en Alemania

Premier League y LaLiga: duelos clave antes de Navidad

En Inglaterra, la Premier League vuelve a tomar protagonismo con una jornada que puede ser determinante en la lucha por los primeros puestos. Equipos tradicionales y aspirantes al título afrontan compromisos exigentes en una liga que no da tregua y que suele ofrecer resultados inesperados en esta época del año, marcada por la acumulación de partidos y el desgaste físico de las plantillas.

Por su parte, LaLiga española también tendrá encuentros de alto interés, con clubes que buscan cerrar el año sumando puntos clave antes del parón. La pelea por el liderato, los puestos europeos y la permanencia sigue al rojo vivo, lo que convierte cada partido en una final anticipada. El fútbol español, fiel a su estilo, promete intensidad, talento y duelos tácticos que mantienen cautiva a la audiencia internacional.

Luis Díaz y el foco colombiano en la Bundesliga

Sin embargo, uno de los principales atractivos para el público colombiano estará en Alemania. El Bayern Múnich visitará este fin de semana al Heidenheim en una nueva jornada de la Bundesliga, en un partido donde se espera otra aparición de Luis Díaz con el conjunto bávaro. El extremo colombiano continúa adaptándose a su nuevo club y cada presentación suya genera atención tanto por su rendimiento individual como por el impacto que puede tener en el esquema del equipo.

Luis Díaz recibió importante premio en Alemania: lo celebran en Múnich
RELACIONADO

Luis Díaz recibió importante premio en Alemania: lo celebran en Múnich

Sábado 20 de diciembre

  • Newcastle vs. Chelsea – 7:30 a.m.
  • Manchester City vs. West Ham – 10:00 a.m.
  • Tottenham vs. Liverpool – 12:30 p.m.
  • Juventus vs. Roma – 2:45 p.m.
  • Everton vs. Arsenal – 3:00 p.m.
  • Real Madrid vs. Sevilla – 3:00 p.m.

Domingo 21 de diciembre

  • Girona vs. Atlético de Madrid – 8:00 a.m.
  • Villarreal vs. Barcelona – 10:15 a.m.
  • Aston Villa vs. Manchester United – 11:30 a.m.
  • Heidenheim vs. Bayern Múnich – 11:30 a.m.
  • Vasco da Gama vs. Corinthians – 4:00 p.m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección de Brasil

Brasil se adelantó a Colombia y confirmó amistosos contra Francia y Croacia

América de Cali

Tulio Gómez volvió a hablar del estadio propio para América de Cali: se cayó negocio anunciado

Deportivo Cali

Deportivo Cali 'rompe' el mercado y mete tres fichajes sorpresivos y de categoría

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy: número y signo ganador del 19 de diciembre de 2025 en último sorteo

¡Los ganadores siguen celebrando tras el sorteo del Super Astro Luna de este 19 de diciembre! Descubra aquí el resultado exacto.

Jeffrey Epstein

Ya empezaron a publicarse los archivos de Epstein: incluyen documentos, fotografías y otros materiales

Rostros conocidos como el de Bill Clinton y Mick Jagger aparecen en los archivos revelados la semana antes de Navidad.

Animales

Intervienen vivienda en Bello donde se registró un presunto maltrato animal: ¿qué pasó?

Accidente de tránsito

Westcol dedicó palabras a seguidora que falleció en excursión de estudiantes del Liceo Antioqueño

Enfermedades

¿Hinchazón por la comida navideña?: expertos explican cómo reducir los síntomas