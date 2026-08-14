Municipio cercano a San José del Palmar instaló en un hostal su hospital temporal: “La salud no da espera”

El sismo de magnitud 7,4 registrado en el Pacífico colombiano destruyó el Hospital San Rafael, en el que eran atendidos los habitantes de El Águila, Valle del Cauca.

Según comentó el alcalde, Andrés Herrera, en conversaciones con Noticias RCN, lo único que lograron salvar fueron tres ambulancias y los insumos que llevaban dentro.

No teniendo de otra, el hospital temporal, que instalaron para atender a las personas afectadas por el movimiento que, según el Servicio Geológico, fue el más potente de los últimos diez años, quedó en lo que solía ser un hostal:

“La salud no da espera. No había tiempo para reconstruir el hospital, así que lo ubicamos en un hostal y el representante del Gobierno que nos visitó se llevó un informe claro de las necesidades que tenemos, pero hemos recibido mucho apoyo de la Gobernación del Valle y de la Presidencia de la República”.

RELACIONADO Registraduría prestará servicios móviles para apoyar a quienes perdieron sus documentos durante el sismo

Las casas resultaron gravemente afectadas:

Once salones de la sede principal del colegio se desplomaron “y las casas del casco urbano, la mayoría, están afectadas y algunas fueron pérdida total, al igual que en el campo”.

En total, el municipio registra afectaciones en 700 viviendas, de las cuales, 350 son inhabitables tras el terremoto. Según el mandatario local, “en el municipio de El Águila, la mayoría de las casas son en teja de barro y con el peso de estos techos, muchas viviendas se desplomaron por el peso y la magnitud del terremoto”.

“El primer día” recordó que “fue de mucho caos. No había energía, no había gas, el acueducto no estaba operando y las vías que conducen a Cartago y nuestras veredas estaban paralizadas. Así que fue eso en lo que estuvimos trabajando, sobre todo en las vías”.

Las réplicas y la cercanía con San José del Palmar les roban el sueño:

En la noche del jueves, sobre las 10:20 “hubo una réplica muy fuerte que alteró el sueño de todos y la energía también se fue”, lo que mantiene, desde la madrugada, al alcalde en la sala de bomberos, “donde fue instalado el puesto de mando unificado” para hacer “monitoreo a las grietas de las viviendas que podrían colapsar”.

No solo son los daños materiales, la estabilidad mental de los habitantes de El Águila se ha visto fuertemente golpeada por la cercanía con San José del Palmar. Según explicó el alcalde: “el territorio del municipio se extiende sobre el Parque Nacional Natural Tatamá, la montaña que tenemos en frente pertenece al departamento del Chocó. En línea recta estamos a 30 kilómetros de San José del Palmar. Los daños en el municipio se deben a la proximidad”.