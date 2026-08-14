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Milagroso rescate de un hombre con su bebé de ocho meses que estaban entre los escombros en Cali

El escudo humano que hizo el hombre con sus brazos fue crucial para salvarle la vida a la bebé.

Rescates en Cali.
Rescates en Cali. Foto: Policía de Cali.

Nicolás Martínez Sánchez

agosto 14 de 2026
12:28 p. m.
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Una de las historias conmovedoras ocurrió en Valle del Cauca, concretamente en el sector de Capri, barrio en Cali.

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El subintendente Ronald García protagonizó una heroica acción al rescatar a una bebé que estaba entre los escombros. Sin herramientas ni tecnología, identificó las señales de vida y con sus propias manos dio con la menor.

El escudo humano que hizo el papá con sus brazos

La bebé de ocho meses estaba junto a su papá, quién hizo un escudo humano para protegerla. Tras el hallazgo, los uniformados lograron rescatarlos a los dos en este punto crítico.

“Han sido jornadas extenuantes, pero cargadas de esperanza en medio del desastre. Una carrera contra el tiempo para encontrar a las víctimas”, declaró el intendente Sebastián Daza, quien hace parte de la estación en El Caney.

Seis personas rescatadas en Capri, Cali

A pocos minutos de culminar su turno, el uniformado se estaba alistando para irse a la casa cuando se presentó el sismo. No dudó y se puso manos a la obra en el rescate de las víctimas que identificaba por los gritos y llamadas de auxilio. Junto a sus compañeros, pudo rescatar a una mujer con su mascota.

Hasta el momento, han sido seis las personas que los policías han logrado rescatar en este sector. Sin embargo, el trabajo no está concluido, por lo que están redoblando esfuerzos mientras corren contra el tiempo.

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“Estábamos haciendo los recorridos finales (…) Me encontraba sobre la carrera 66 con calle 10 y cuando empieza a temblar, nos obliga a bajarnos de la moto y toda la autopista queda paralizada”, recordó Daza al mencionar que dio la orden de evacuar las instalaciones policiales.

Cuando pasó el movimiento telúrico, las patrullas atendieron las zonas en donde hubo mayores afectaciones: “Fue algo indescriptible, los vecinos nos gritaban que se habían caído edificios: solo veía polvo, escombros y olía a gas (…) Solo escuchaba llantos y gritos”.

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