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Nuevos temblores se sintieron en Colombia: estas han sido las réplicas de hoy 14 de agosto de 2026

En Chocó se han seguido sintiendo movimientos telúricos que han sobrepasado la magnitud de 3.0. Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

agosto 14 de 2026
12:42 p. m.
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Este 14 de agosto de 2026, desde las 12:09 de la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado múltiples temblores.

Algunos de ellos han sobrepasado la magnitud de 3.0 y la mayoría se han sentido en zonas del Chocó.

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¿Dónde han sido los epicentros? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 14 de agosto de 2026

  • 12:09 a.m.

Epicentro: Bolívar, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 62 kilómetros.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Trujillo (Valle del Cauca), a 29 de Riofrío (Valle del Cauca) y a 33 de Bolívar (Valle del Cauca).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 14 de agosto de 2026

  • 12:58 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de San Juan De Colón (Venezuela) y a 15 de El Cobre (Venezuela).

  • 1:07 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 54 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 57 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 1:11 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetros de Sipí (Chocó), a 34 de Nóvita (Chocó) y a 48 de Condoto (Chocó).

  • 1:14 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 16 de Dabeiba (Antioquia) y a 19 de Frontino (Antioquia).

  • 1:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 2:05 a.m.

Epicentro: Mesetas, Meta.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Lejanías (Meta), a 22 de Mesetas (Meta) y a 37 de San Juan de Arama (Meta).

  • 2:29 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: a 5 kilómetros de Sipí (Chocó), a 43 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 48 de Versalles (Valle del Cauca).

  • 3:44 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Sipí (Chocó), a 43 de Nóvita (Chocó) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 5:01 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 89 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 24 de Nóvita (Chocó) y a 25 de El Cairo (Valle del Cauca).

  • 5:45 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 58 kilómetros.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 43 de Calima (Valle del Cauca) y a 48 de Restrepo (Valle del Cauca).

  • 7:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 7:31 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 7:55 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 50 kilómetros.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de Sipí (Chocó), a 55 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 60 de Riofrío (Valle del Cauca).

  • 8:08 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Sipí (Chocó), a 55 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 56 de Nóvita (Chocó).

  • 8:10 a.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 8:11 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 51 de Trujillo (Valle del Cauca).

  • 8:19 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Sipí (Chocó), a 57 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 63 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 8:29 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 57 kilómetros.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 40 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 81 de Dagua (Valle del Cauca).

  • 8:48 a.m.

Epicentro: Piedecuesta, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Piedecuesta (Santander), a 16 de Cepitá (Santander) y a 17 de Santa Bárbara (Santander).

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  • 9:06 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 35 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Barranquilla (Atlántico), a 21 de Puerto Colombia (Atlántico) y a 23 de Soledad (Atlántico).

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