Nuevos temblores se sintieron en Colombia: estas han sido las réplicas de hoy 14 de agosto de 2026

Este 14 de agosto de 2026, desde las 12:09 de la madrugada, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado múltiples temblores.

Algunos de ellos han sobrepasado la magnitud de 3.0 y la mayoría se han sentido en zonas del Chocó.

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Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 14 de agosto de 2026

12:09 a.m.

Epicentro: Bolívar, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 62 kilómetros.

Municipios cercanos: a 22 kilómetros de Trujillo (Valle del Cauca), a 29 de Riofrío (Valle del Cauca) y a 33 de Bolívar (Valle del Cauca).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 14 de agosto de 2026

12:58 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Colombia y Venezuela.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de San Juan De Colón (Venezuela) y a 15 de El Cobre (Venezuela).

1:07 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 26 kilómetros de Sipí (Chocó), a 54 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 57 de El Dovio (Valle del Cauca).

1:11 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetros de Sipí (Chocó), a 34 de Nóvita (Chocó) y a 48 de Condoto (Chocó).

1:14 a.m.

Epicentro: Dabeiba, Antioquia.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Uramita (Antioquia), a 16 de Dabeiba (Antioquia) y a 19 de Frontino (Antioquia).

1:28 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

2:05 a.m.

Epicentro: Mesetas, Meta.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Lejanías (Meta), a 22 de Mesetas (Meta) y a 37 de San Juan de Arama (Meta).

2:29 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: a 5 kilómetros de Sipí (Chocó), a 43 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 48 de Versalles (Valle del Cauca).

3:44 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Sipí (Chocó), a 43 de Nóvita (Chocó) y a 51 de El Dovio (Valle del Cauca).

5:01 a.m.

Epicentro: San José del Palmar, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: 89 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San José del Palmar (Chocó), a 24 de Nóvita (Chocó) y a 25 de El Cairo (Valle del Cauca).

5:45 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 58 kilómetros.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Buenaventura (Valle del Cauca), a 43 de Calima (Valle del Cauca) y a 48 de Restrepo (Valle del Cauca).

7:00 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

7:31 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

7:55 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 50 kilómetros.

Municipios cercanos: a 33 kilómetros de Sipí (Chocó), a 55 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 60 de Riofrío (Valle del Cauca).

8:08 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 23 kilómetros de Sipí (Chocó), a 55 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 56 de Nóvita (Chocó).

8:10 a.m.

Epicentro: Medio San Juan, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 40 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Sipí (Chocó), a 45 de Nóvita (Chocó) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

8:11 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 19 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 51 de Trujillo (Valle del Cauca).

8:19 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 46 kilómetros.

Municipios cercanos: a 32 kilómetros de Sipí (Chocó), a 57 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 63 de El Dovio (Valle del Cauca).

8:29 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.1.

Profundidad: 57 kilómetros.

Municipios cercanos: a 38 kilómetros de El Litoral del San Juan (Chocó), a 40 de Buenaventura (Valle del Cauca) y a 81 de Dagua (Valle del Cauca).

8:48 a.m.

Epicentro: Piedecuesta, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 150 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Piedecuesta (Santander), a 16 de Cepitá (Santander) y a 17 de Santa Bárbara (Santander).

9:06 a.m.

Epicentro: Mar Caribe.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 35 kilómetros.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Barranquilla (Atlántico), a 21 de Puerto Colombia (Atlántico) y a 23 de Soledad (Atlántico).