El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó este miércoles a Colombia en medio de conversaciones entre Washington y Bogotá para fortalecer la cooperación en la lucha contra los grupos narcotraficantes.

La visita se produce en un contexto de estrechamiento de las relaciones bilaterales y tras una sorpresiva parada del jefe del Pentágono en Venezuela.

Durante una declaración conjunta con ministros colombianos, Hegseth destacó la intención de ambos países de reforzar las acciones coordinadas contra las organizaciones criminales.

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“En cada país, de acuerdo con las leyes de cada país, pero trabajando juntos, vamos a encontrar, vamos a cazar, vamos a matar y derrotar a los narcoterroristas”, afirmó el funcionario estadounidense.

Colombia, considerada uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región, atraviesa una ofensiva militar contra grupos armados desde la llegada al poder del presidente Abelardo de la Espriella.

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Además, el país se integró recientemente al Escudo de las Américas y a la Coalición de las Américas contra los Cárteles (ACCC), iniciativas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump y conformadas por cerca de una veintena de naciones.

Operaciones conjuntas requerirán aprobación legislativa

Tras una reunión privada entre las delegaciones, el canciller colombiano, Omar Bula, aseguró que el Gobierno promoverá ante el Congreso de la República la autorización necesaria para realizar operaciones militares conjuntas con Estados Unidos.

Según explicó el ministro, el presidente De la Espriella ha reiterado que cualquier colaboración en materia de seguridad deberá respetar plenamente la soberanía nacional y los mecanismos constitucionales vigentes. “Sabemos que cualquier decisión del Ejecutivo en este contexto tendrá que pasar por el Congreso de la República”, señaló Bula.

Por su parte, Hegseth sostuvo que la estrategia regional busca impedir que los cárteles encuentren refugios seguros en el continente, al tiempo que enfatizó el respeto por las leyes, las constituciones y los procesos democráticos de cada país participante.

Medellín será sede de reunión regional en 2027

Al término de la jornada, el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, agradeció a Estados Unidos la entrega de un avión militar Hércules C-130, destinado a fortalecer las capacidades logísticas de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades también anunciaron que Medellín albergará en 2027 la próxima reunión del Escudo de las Américas, un encuentro que reunirá a representantes de países comprometidos con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

Antes de llegar a Colombia, Hegseth realizó una visita a Venezuela, donde fue recibido por la presidenta interina Delcy Rodríguez y anunció un acuerdo de cooperación militar entre ambos países.

De acuerdo con medios estadounidenses, el secretario de Defensa también evalúa realizar una escala en Ecuador como parte de su gira por Sudamérica.