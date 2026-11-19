Noticias RCN conoció unos documentos que pondrían en entredicho el título profesional de la congresista del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín.

La Universidad Nacional sede Medellín asegura que no expidió su diploma como ingeniera y también hay cuestionamientos sobre sus Pruebas Saber Pro. La decana de esa época la desmiente y asegura también que es falso.

Las firmas serían falsas y no habría registros en la UNAL

El supuesto título universitario está siendo un nuevo escándalo, dado que la institución desconoce que la congresista se haya graduado como ingeniera de minas y metalurgia.

La historia comenzó a tomar fuerza cuando desde el Concejo de Medellín se le siguió la pista. El cabildante Andrés Gury Rodríguez le puso la lupa a los documentos con los que Estrada habría acreditado su formación profesional.

“Como se presentó para acceder a un cargo durante el gobierno Petro, en donde mostró un título profesional de la Universidad Nacional que, al parecer, es completamente falso y por varias razones. Las firmas presuntamente son falsas”, aseguró Rodríguez.

Pacto Histórico se pronunció

En respuesta a los cuestionamientos, la universidad aseguró que revisó sus archivos físicos y digitales, lo cual llevó a que no encontrara ningún registro de su grado. Además, advirtió que el diploma presentado no fue expedido por la institución.

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Verónica Botero, exdecana de la Facultad de Minas, quien ocupaba ese cargo cuando aparece fechado el diploma (16 de noviembre de 2021), también cuestionó la autenticidad.

A través de X, precisó lo siguiente: “Presuntamente no, es falso completamente. Esa no es mi firma”. La universidad informó que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades.

Noticias RCN se comunicó con el entonces jefe de campaña de la congresista, quien afirmó que próximamente dará a conocer su versión de los hechos. Ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema fue radicada una denuncia por presunta estafa, falsedad en documento público y falsedad en documento privado.

Por su parte, el Pacto Histórico se pronunció. “Rechazo absoluto a cualquier acto de falsedad: reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la ética pública, la transparencia y el respeto a la ley. No amparamos, ni justificamos, ninguna conducta que atente contra la fe pública o los principios de la función pública”, señaló la colectividad.