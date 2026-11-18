El entorno de las redes sociales de Cartagena está en shock debido a que un creador de contenido fue asesinado.

Alex Miguel Guzmán Díaz, que en el mundo digital era reconocido como 'La dueña de la noche' y publicaba contenido de humor, fue atacado el domingo 15 de noviembre de 2026, en el barrio Olaya Herrera de Cartagena.

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Esto se sabe del asesinato de Alex Miguel Guzmán Díaz, el creador de contenido de Cartagena

De acuerdo con lo que han registrado las autoridades, Alex Miguel Guzmán Díaz fue rodeado y agredido por varias personas sobre las 10:00 de la noche del 15 de noviembre de 2026.

En medio del ataque, el creador de contenido de Cartagena fue herido en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante en el abdomen, la espalda y los brazos y, tras ese fatídico hecho, alcanzó a ser trasladado al Hospital Universitario del Caribe.

Sin embargo, cuando los especialistas lo estaban preparando para ingresarlo a cirugía, sufrió dos paros respiratorios y falleció en la madrugada del 16 de noviembre.

El papá de Alex Miguel Guzmán Díaz, el creador de contenido de Cartagena, habló tras su asesinato

Fernán Guzmán, el padre del creador de contenido, tuvo un diálogo con el periódico El Universal y manifestó que su hijo llegó al barrio porque fue invitado por un amigo.

Asimismo, expresó que fue atacado por intentar defender a esa persona con la que se encontraba, pero que aún desconoce las circunstancias exactas por las que se generó el conflicto.

El ataque contra el creador de contenido que era conocido como 'La dueña de la noche' habría quedado grabado en un video que estaría en poder de las autoridades y sería determinante para esclarecer el hecho e identificar a los presuntos responsables.

Además, según Fernán Guzmán, el papá de Alex Miguel, al menos 10 personas habrían participado en la letal agresión.