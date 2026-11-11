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Colombia

Murió estrella de la actuación y la música de Colombia

Este artista es considerado uno de los pioneros del rock en el territorio colombiano.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 11 de 2026
03:37 p. m.
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El pasado 10 de noviembre de 2026, falleció uno de los pioneros del rock en Colombia.

Jorge Latorre, que nació el 8 de noviembre de 1948 en Bogotá, se destacó tocando la batería y también incursionó en la actuación, murió a sus 78 años.

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La noticia fue confirmada por el Ministerio de Cultura mediante un comunicado oficial difundido en las redes sociales.

Latorre, que fue conocido artísticamente como 'Kch', inició siendo un músico aficionado que pertenecía a la agrupación 'Los Pelos' y, posteriormente, exactamente entre 1972 y 1988, hizo parte de Génesis de Colombia.

Además, también estuvo ligado a bandas como 'Los Amerindios', 'Mecánica Nacional' y grabó como Claudia de Colombia.

Este fue el mensaje de luto del Ministerio de Cultura tras la muerte de Jorge Latorre, la estrella de la música y la actuación

El Ministerio de Cultura exaltó la importancia de Jorge Latorre en el rock colombiano y se solidarizó con sus seres queridos.

"Hablar de 'Kch' es hablar de los orígenes del rock colombiano y de agrupaciones como 'Génesis', 'Los Speakers', 'Kch Banda', entre muchas otras. Su vocación artística fue su motor y su pasión por el rock and roll fue la energía que lo mantuvo en pie hasta el último día de su vida", se planteó.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos, colegas y a toda la comunidad artística. Su legado permanecerá en la memoria cultural de Colombia", se agregó.

La trayectoria de Jorge Latorre como actor

En 2018, Jorge Latorre llegó a la actuación interpretando a un catedrático universitario en la producción titulada 'Club Houdini'.

Asimismo, en 2019 apareció en 'Los Ajenos Fútbol Club' y en 2024 en 'Cien años de soledad'.

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"Le entregó su vida al arte", "mis condolencias para sus familiares y amigos", "que en paz descanse" y "fue un grande de verdad", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha conocido la causa exacta del fallecimiento de Jorge Latorre.

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