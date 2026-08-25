Murió en Bogotá el padre jesuita Javier Giraldo, defensor de derechos humanos

El padre jesuita Javier Giraldo, reconocido defensor de derechos humanos y cofundador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), falleció en la mañana de este martes 25 de agosto en Bogotá, tras permanecer una semana hospitalizado por un accidente casero. Tenía 82 años.

Giraldo, nacido en 1944, era licenciado en Filosofía y magíster en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. En 1988 participó en la creación del CINEP, institución desde la cual impulsó la publicación Noche y Niebla, herramienta clave para documentar hechos de violencia política y social en Colombia.

Documentación de la violencia y memoria histórica

A través de Noche y Niebla, Giraldo y su equipo registraron asesinatos, desapariciones, desplazamientos y amenazas en territorios golpeados por la presencia de guerrillas, paramilitares y agentes estatales. Su propósito era dejar constancia de las víctimas y las circunstancias de los crímenes, como una forma de preservar la memoria y evitar la impunidad.

En el CINEP, Giraldo compartió trabajo con los investigadores sociales Mario Calderón y Elsa Alvarado, asesinados en 1997 en Bogotá. La institución calificó ese doble crimen como una de las tragedias más dolorosas de su historia.

Una lucha personal por la verdad

La muerte de Calderón y Alvarado marcó profundamente a Giraldo, quien convirtió el esclarecimiento del caso en una causa personal. Desde las páginas de Noche y Niebla cuestionó las versiones oficiales y reclamó justicia, insistiendo en que nunca se explicó plenamente quién ordenó el asesinato.

Su legado queda ligado a la defensa de los derechos humanos, la documentación rigurosa de la violencia y la búsqueda de verdad y memoria para las víctimas del conflicto armado en Colombia.