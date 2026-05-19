Luto en la radio: murió integrante de reconocida emisora de Colombia

En Radio Uno hay un profundo luto debido a que el lunes 18 de mayo de 2026 se confirmó la muerte de una de sus colaboradoras.

Marina García Correa, que durante varios años se encargó de leer las energías de cada uno de los signos zodiacales y se convirtió en una panelista recurrente, partió de este plano terrenal.

Su deceso fue confirmado en las redes sociales de Radio Uno Cali, a través de un sentido mensaje.

Este fue el desgarrador mensaje de Radio Uno Cali tras la muerte de Marina García Correa, su querida integrante

Radio Uno Cali reconoció que Marina García Correa fue una persona que ayudó al equipo a crecer a nivel personal y laboral.

Además, desde su equipo de trabajo lamentaron lo ocurrido y le enviaron un sentido mensaje de condolencias a sus seres queridos.

"Hoy desde Radio Uno despedimos con profundo dolor a nuestra querida Marina. Gracias por hacer parte de esta familia, por cada enseñanza, cada sonrisa y por el gran ser humano que siempre fuiste con todos nosotros", se escribió.

"Tu partida nos deja un vacío inmenso, pero también recuerdos que quedarán para siempre en nuestros corazones. Que sea Dios quien hoy te reciba en su gloria y te dé el descanso eterno. Paz en tu tumba, doña Marina", agregaron.

Los oyentes de Radio Uno también han lamentado la muerte de Marina García Correa, su integrante

Tras el mensaje de luto de Radio Uno, los seguidores de sus programas describieron a Marina García Correa como una persona ejemplar y le enviaron palabras de fortaleza a sus familiares.

"Me sorprende esta noticia, era una señora muy amorosa", "Dios la tenga en su santa gloria", "muy recordada en la radio", "brille para ella la luz perpetua" y "mucha fortaleza para su familia", han sido algunas de las reacciones.