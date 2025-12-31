Música de cámara en el XX Cartagena Festival de Música: conciertos, artistas y fechas clave

Del 4 al 12 de enero, destacados solistas y cuartetos internacionales se presentarán en escenarios emblemáticos de la ciudad, como la Capilla del Hotel Sofitel Santa Clara, el Palacio de la Proclamación y el Hotel Charleston Santa Teresa. Con repertorios que van del barroco al romanticismo y las escuelas nacionalistas, el Festival promete experiencias sonoras únicas para los amantes de la música clásica.

Música de cámara: el corazón íntimo del Festival

Además de sus grandes conciertos sinfónicos, el Cartagena Festival de Música ha consolidado la música de cámara como uno de sus sellos distintivos. En esta edición número 20, el público podrá disfrutar de recitales en espacios de gran valor arquitectónico y acústico, ideales para apreciar la cercanía entre intérpretes y oyentes. Estas presentaciones buscan resaltar la esencia del diálogo musical y la expresividad individual de cada instrumento.

Bach y el barroco abren la programación

La programación de música de cámara iniciará con un homenaje al barroco, encabezado por Johann Sebastian Bach. El lunes 5 de enero, a las 11:00 a. m., el violinista Simon Zhu, la flautista Silvia Careddu y el pianista Albert Cano-Smit ofrecerán el concierto Bach y el barroco: el espíritu de la música en la Capilla del Hotel Sofitel Santa Clara.

Ese mismo día, a las 4:00 p. m., el repertorio se ampliará con obras de Gregorio Allegri y Heinrich Schütz, en una presentación que reunirá al Cuarteto de Cuerdas Indaco, el ensamble vocal Voces8 Scholars y nuevamente a Simon Zhu.

Grandes pianistas y solistas internacionales

El martes 6 de enero comenzarán los recitales pianísticos, una tradición del Festival. El italiano Andrea Lucchesini interpretará sonatas de Mozart y Beethoven a las 11:00 a. m., mientras que en la tarde, el arpista francés Xavier de Maistre, considerado uno de los mejores del mundo, ofrecerá un concierto junto al Cuarteto de Cuerdas Indaco.

La programación continuará el miércoles 7 de enero con la joven pianista alemana Elisabeth Brauss y un repertorio centrado en Mozart, Beethoven y Haydn, seguido por un homenaje a Beethoven interpretado por el Cuarteto Indaco y Voces8 Scholars.

Schubert, Debussy y Chopin en el Palacio de la Proclamación

El jueves 8 de enero, el auditorio del Palacio de la Proclamación será el epicentro de la música de cámara. En la mañana, el pianista italiano Gabriele Strata interpretará obras de Schubert, Debussy y Chopin. En la tarde, la flautista Silvia Careddu compartirá escenario con los colombianos Santiago Cañón-Valencia y Mauricio Arias-Esguerra en el concierto El alma errante de Schubert, que incluirá piezas poco frecuentes y de gran valor histórico.

Maxim Vengerov y el cierre con raíces nacionales

Uno de los momentos más esperados será la participación del violinista ruso Maxim Vengerov, quien se presentará los días 9 y 10 de enero junto a la pianista Evgenia Startseva en el Hotel Charleston Santa Teresa. Su repertorio incluirá obras de Shostakovich, Tchaikovsky, Brahms, Wieniawski y Sarasate.

El cierre de la música de cámara estará a cargo del Cuarteto de Cuerdas Pavel Haas, con conciertos dedicados a Bach, Dvořák y las raíces nacionales de la música eslava, reafirmando el espíritu universal y celebratorio del Festival.