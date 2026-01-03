🔴EN VIVO 🔴 Colombia 1 vs. Canadá 3 por la SheBelieves Cup 2026: vea el partido

La Selección Colombia femenina de mayores inicia oficialmente su temporada 2026 con un reto de alto nivel. Este domingo 1 de marzo, el equipo nacional se enfrenta a Canadá en la fecha 1 de la SheBelieves Cup, uno de los torneos más exigentes del calendario internacional femenino.

El compromiso se disputa en el Geodis Park, en Nashville, Tennessee, escenario que reunirá a selecciones de primer orden y que servirá como termómetro para medir el estado competitivo del combinado colombiano en el arranque del año.

La participación en este certamen representa una nueva oportunidad para Colombia, que afronta su segunda aparición consecutiva en la SheBelieves Cup con el objetivo de mejorar su desempeño respecto a la edición anterior.

Colombia vs. Canadá en la SheBelieves Cup 2026 en vivo

El seleccionado colombiano llega a este duelo con la intención de consolidar un proceso que dejó sensaciones positivas en 2025.

En la edición pasada, Colombia logró una victoria destacada por 2-1 frente a Australia, demostrando carácter y capacidad competitiva ante potencias del fútbol femenino. Sin embargo, también sufrió derrotas ante Estados Unidos y Japón, dos selecciones históricas del torneo.

Ahora, el enfrentamiento ante Canadá supone una prueba clave. El conjunto norteamericano se caracteriza por su intensidad física, orden táctico y experiencia en torneos internacionales.

Para Colombia, este partido será una oportunidad de medir su evolución, ajustar conceptos y mostrar solidez desde el inicio de la temporada.

El cuerpo técnico ha trabajado en la preparación física y estratégica del plantel, priorizando el equilibrio entre juventud y experiencia, con el objetivo de competir de tú a tú frente a rivales de alto nivel.

EN VIVO Colombia vs. Canadá por el Canal RCN

El partido entre la Selección Colombia femenina y la Selección de Canadá femenina se juega este domingo 1 de marzo, correspondiente a la primera jornada de la SheBelieves Cup 2026.

En Colombia, el compromiso se podrá VER EN VIVO a través de la señal del Canal RCN, mediante su espacio Fútbol RCN, así como en la APP RCN, lo que permitirá a los aficionados seguir cada jugada desde cualquier dispositivo.

La transmisión incluirá cobertura completa, análisis previo y reacciones posteriores, consolidando a RCN como la casa del fútbol femenino colombiano en eventos internacionales.

Un buen resultado ante Canadá no solo sumaría puntos, sino confianza y proyección para el resto del torneo.