CANAL RCN
Colombia

“Un paso en la implementación del Acuerdo”: ONU sobre sentencia de la JEP contra exFarc

La JEP emitió la primera sentencia contra el último secretariado de las extintas Farc.

Último secretariado de las extintas Farc.
Último secretariado de las extintas Farc. Foto: JEP.

Noticias RCN

septiembre 17 de 2025
09:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una sentencia histórica contra siete miembros del último secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

JEP dicta sentencia restaurativa al exsecretariado de las Farc por secuestros y otros crímenes
RELACIONADO

JEP dicta sentencia restaurativa al exsecretariado de las Farc por secuestros y otros crímenes

La sentencia, primera emitida contra este secretariado, radica en los secuestros y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado. La sanción es restaurativa y contempla varios puntos que son clave.

Puntos clave de la sentencia

En los próximos ocho años, estas personas deberán aportar en el esclarecimiento de desapariciones, hacer parte del proyecto de acción integral contra minas antipersonal, reparar daños en el medio ambiente y territorio; y contribuir en la memoria y reparación simbólica.

La decisión ha hecho eco y el Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU se pronunciaron al respecto. Por un lado, afirmaron que la sentencia es un paso hacia adelante en la implementación del Acuerdo de Paz firmado hace casi una década.

Las consideraciones de Naciones Unidas

Las sentencias restaurativas son fundamentales para materializar la aspiración de justicia por parte de las víctimas y la sociedad en el marco de un proceso que lleve al país hacia la reconciliación.

“Es una ofensa y una revictimización”: Jhon Frank Pinchao sobre sentencia de la JEP
RELACIONADO

“Es una ofensa y una revictimización”: Jhon Frank Pinchao sobre sentencia de la JEP

Asimismo, Naciones Unidas sostuvo que los aportes de los exFarc han sido un hito en los procesos de paz. Por eso, enfatizó la importancia de implementar las sanciones a cabalidad, para que el compromiso se mantenga vigente.

Con respecto a las víctimas, esto comentó la ONU: “Han desempeñado un rol fundamental en el proceso judicial ante la JEP. Confiamos en que la materialización efectiva de estas sanciones sin precedentes continúe contribuyendo no solo a su reparación, sino también a la reconciliación y a la construcción de la paz”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Archivan proceso contra Ricardo Roa por presunto direccionamiento de contratos aéreos en Ecopetrol

Adultos mayores

Adultos mayores lograron sobrevivir a ataque de abejas en reserva natural de Colombia

Gustavo Petro

¿Desafían a Washington?: Colombia romperá dependencia militar y dejará de comprar armas a EE. UU.

Otras Noticias

Artistas

Murió cantante de manera inesperada: las autoridades ya revelaron la causa

El cantante ingresó a una entidad hospitalaria sin signos vitales. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Artistas

Paulina Vega pide extender las licencias de maternidad en Colombia: "Es un crimen"

Paulina Vega exigió una ampliación en el tiempo de las licencias de maternidad y pidió el apoyo de todos sus seguidores.

Secretaría de Hábitat

Así se puede inscribir a la feria de vivienda exclusiva para mujeres en Bogotá: últimos días

Leonel Álvarez

Leonel Álvarez dejó curioso mensaje tras la salida de Gandolfi de Atlético Nacional

Alimentos

Propiedades de las alcaparras: un tesoro nutricional para la salud