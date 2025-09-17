“Un paso en la implementación del Acuerdo”: ONU sobre sentencia de la JEP contra exFarc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una sentencia histórica contra siete miembros del último secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

RELACIONADO JEP dicta sentencia restaurativa al exsecretariado de las Farc por secuestros y otros crímenes

La sentencia, primera emitida contra este secretariado, radica en los secuestros y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado. La sanción es restaurativa y contempla varios puntos que son clave.

Puntos clave de la sentencia

En los próximos ocho años, estas personas deberán aportar en el esclarecimiento de desapariciones, hacer parte del proyecto de acción integral contra minas antipersonal, reparar daños en el medio ambiente y territorio; y contribuir en la memoria y reparación simbólica.

La decisión ha hecho eco y el Sistema de Naciones Unidas en Colombia y la Misión de Verificación de la ONU se pronunciaron al respecto. Por un lado, afirmaron que la sentencia es un paso hacia adelante en la implementación del Acuerdo de Paz firmado hace casi una década.

Las consideraciones de Naciones Unidas

Las sentencias restaurativas son fundamentales para materializar la aspiración de justicia por parte de las víctimas y la sociedad en el marco de un proceso que lleve al país hacia la reconciliación.

Asimismo, Naciones Unidas sostuvo que los aportes de los exFarc han sido un hito en los procesos de paz. Por eso, enfatizó la importancia de implementar las sanciones a cabalidad, para que el compromiso se mantenga vigente.

Con respecto a las víctimas, esto comentó la ONU: “Han desempeñado un rol fundamental en el proceso judicial ante la JEP. Confiamos en que la materialización efectiva de estas sanciones sin precedentes continúe contribuyendo no solo a su reparación, sino también a la reconciliación y a la construcción de la paz”.