“Es una ofensa y una revictimización”: Jhon Frank Pinchao sobre sentencia de la JEP

Siguen las reacciones, la mayoría de gran indignación, frente a la primera sentencia restaurativa de la Jurisdicción Especial para la Paz en contra de los miembros del antiguo secretariado de las Farc, en el marco del macrocaso 01 relacionado con secuestros y otros crímenes cometidos en ese contexto.

Siete exjefes de las Farc fueron sentenciados a 8 años de sanción propia por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, la máxima permitida por el Acuerdo de Paz. Sin embargo, aunque histórica, la decisión ha generado polémica a nivel nacional.

Jhon Frank Pinchao, secuestrado en 1998 durante la toma de Mitú y quien permaneció casi nueve años en poder de las Farc, hasta su fuga en 2007, dijo que el fallo los revictimiza y que sigue a la espera de verdad, reparación y sentencias proporcionales.

Pinchao arremete contra sentencia de la JEP

“No fuimos asesinados gracias a la bondad de Dios (…) Mi cautiverio se prolongó durante ocho años y medio”, fueron las palabras del policía (r) y exsecuestrado de las Farc, Jhon Frank Pinchao, tras conocer la sentencia de la JEP.

El horror del secuestro llegó, por años, hasta lo más íntimo de los hogares de las víctimas y se llevó por delante, incluso, a quienes arriesgaban su vida por defender la nación, militares y policías como Pinchao, quien sobrevivió a la toma de Mitú, pero fue raptado por los guerrilleros.

Junto a 16 auxiliares bachilleres, Pinchao vivió el infierno de la selva en cautiverio.

Tras una restructuración de grupos de secuestrados, Pinchao quedó en el mismo grupo de Ingrid Betancourt, quien le contó que había intentado fugarse cuatro veces.

Tras intentarlo cinco veces, Pinchao logró escapar de las Farc y, en medio de una operación de rescate, fue visto por un helicóptero de la Policía que lo recogió y lo ayudó a regresar a la libertad.

Hoy, 18 años después de su secuestro, Pinchao recibe la sentencia contra las Farc como una “ofensa y una revictimización”.

Estamos enviándole un mensaje negativo a la población colombiana, diciéndole que el delito paga. Es una ofensa que recibimos con mucha indignación, que a estos delincuentes los pongan a sembrar flores.

La sentencia de la JEP

Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda fueron declarados por la JEP como máximos responsables de las Farc en calidad de autores, por los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidios, así como de privaciones a la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas.

Asimismo, el tribunal de paz los señaló como determinadores de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

En su decisión, la JEP argumentó que los miembros del último secretariado de las Farc hicieron del secuestro una política criminal para financiar su organización, presionar al Estado para el intercambio de prisioneros y ejercer control social y territorial.

Durante el conflicto, las Farc secuestraron a por lo menos 21.396 personas, de las cuales solo 4.325 fueron acreditadas como víctimas en este proceso de justicia transicional.

La sentencia en contra de los exFarc incluye el trabajo por 8 años en cuatro líneas de proyectos restaurativos, enfocados en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, acción contra las minas antipersona, medio ambiente y territorio, y memoria y reparación simbólica.