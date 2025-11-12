Nadia Blel renuncia a la Presidencia del Partido Conservador

La primera mujer en la dirección del Partido Conservador Colombiano en sus 175 años de historia, Nadia Blel, presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del partido, según dio a conocer, a 17 meses de ocupar el cargo:

“Hoy, de cara a las próximas elecciones y siendo fiel a los principios y valores que han guiado mi vida y mi formación política, he decidido dar un paso al costado de la Presidencia para concentrarme plenamente en mi candidatura al Senado de la República”, se lee en la carta de renuncia, presentada al Directorio Nacional Conservador.

Blel, que dijo cargar las banderas azules del partido con decisiones que garantizaran la defensa de la democracia, la separación de poderes y las libertades, tomó la decisión, “con la convicción de que es lo correcto y con el propósito de competir en igualdad de condiciones con” sus compañeros de partido, en las elecciones legislativas de marzo próximo.

Blel deja el cargo convencida de que el partido superará sus metas electorales:

A pesar de su salida, a tres meses de las elecciones al Congreso, Blel, que estará en el cargo hasta el próximo martes, 16 de diciembre, dijo sentirse segura de que el partido superará sus expectativas electorales con las listas conformadas para Cámara y Senado:

“Hemos recorrido las regiones y conformamos un equipo de candidatos a Congreso que representa lo más auténtico de nuestra identidad conservadora: personas trabajadoras, comprometidas con el orden y el progreso. Una lista equilibrada, con liderazgo territorial y respaldo ciudadano. Estoy segura de que los resultados electorales superarán las expectativas, porque cada paso que hemos dado ha sido con dedicación, con entrega y con un sentido de servicio que no conoce descanso”.

Un agradecimiento y un mensaje de hermandad femenina:

Al cierre de su carta de renuncia, la senadora Blel dijo sentirse agradecida con el voto unánime con el que llegó a la dirección del partido y la satisfacción del deber cumplido. Un espacio que también utilizó para enviar un mensaje a las mujeres interesadas en la política:

“Estoy profundamente convencida de que cuando más mujeres se atreven a hacer política y a participar en la toma de decisiones, la política se transforma, y con ella también se transforma el país. Ese sigue siendo uno de mis mayores compromisos”.