CANAL RCN
Colombia

Nadia Blel renuncia a la Presidencia del Partido Conservador

La senadora dijo estar segura de que, a pesar de su salida, los resultados en el año electoral 2026 superarán las expectativas del partido.

Foto: Prensa Senado
Foto: Prensa Senado

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
07:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La primera mujer en la dirección del Partido Conservador Colombiano en sus 175 años de historia, Nadia Blel, presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del partido, según dio a conocer, a 17 meses de ocupar el cargo:

“Hoy, de cara a las próximas elecciones y siendo fiel a los principios y valores que han guiado mi vida y mi formación política, he decidido dar un paso al costado de la Presidencia para concentrarme plenamente en mi candidatura al Senado de la República”, se lee en la carta de renuncia, presentada al Directorio Nacional Conservador.

Senadora Nadia Blel denunció “manifestación ilegal” frente a su vivienda, tras hundimiento de la reforma laboral
RELACIONADO

Senadora Nadia Blel denunció “manifestación ilegal” frente a su vivienda, tras hundimiento de la reforma laboral

Blel, que dijo cargar las banderas azules del partido con decisiones que garantizaran la defensa de la democracia, la separación de poderes y las libertades, tomó la decisión, “con la convicción de que es lo correcto y con el propósito de competir en igualdad de condiciones con” sus compañeros de partido, en las elecciones legislativas de marzo próximo.

Blel deja el cargo convencida de que el partido superará sus metas electorales:

A pesar de su salida, a tres meses de las elecciones al Congreso, Blel, que estará en el cargo hasta el próximo martes, 16 de diciembre, dijo sentirse segura de que el partido superará sus expectativas electorales con las listas conformadas para Cámara y Senado:

“Hemos recorrido las regiones y conformamos un equipo de candidatos a Congreso que representa lo más auténtico de nuestra identidad conservadora: personas trabajadoras, comprometidas con el orden y el progreso. Una lista equilibrada, con liderazgo territorial y respaldo ciudadano. Estoy segura de que los resultados electorales superarán las expectativas, porque cada paso que hemos dado ha sido con dedicación, con entrega y con un sentido de servicio que no conoce descanso”.

Debate de reforma a la salud fue aplazado en Comisión Séptima tras una proposición
RELACIONADO

Debate de reforma a la salud fue aplazado en Comisión Séptima tras una proposición

Un agradecimiento y un mensaje de hermandad femenina:

Al cierre de su carta de renuncia, la senadora Blel dijo sentirse agradecida con el voto unánime con el que llegó a la dirección del partido y la satisfacción del deber cumplido. Un espacio que también utilizó para enviar un mensaje a las mujeres interesadas en la política:

“Estoy profundamente convencida de que cuando más mujeres se atreven a hacer política y a participar en la toma de decisiones, la política se transforma, y con ella también se transforma el país. Ese sigue siendo uno de mis mayores compromisos”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La Calera

Campesinos de la tercera edad están a punto de ser desalojados en La Calera

Cali

Hombre intentó asesinar a su pareja en Cali porque decidió acabar con su relación de 5 años

Bogotá

Instalan más cámaras de fotodetección en Bogotá: ¿Dónde están ubicadas? Tome nota

Otras Noticias

Artistas

Murió icónica actriz de una reconocida serie tras ser atropellada: esto se reveló

La actriz fue llevada de emergencia a una entidad hospitalaria, pero dejó de tener signos vitales al poco tiempo.

Ofertas de empleo

Convocatoria laboral de la ONU en Colombia: vacantes disponibles con sueldos de más de $3 millones

La entidad anunció nuevas oportunidades de empleo en varias regiones del país, con salarios de hasta $3.6 millones y contratos a término fijo.

Liga BetPlay

Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I: partidos confirmados

Artistas

"Está invasivo": reconocida modelo y presentadora preocupó con su diagnóstico de cáncer

Salud mental

¿Qué significa vivir constantemente malhumorado, según psicólogo?