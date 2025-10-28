Debate de reforma a la salud fue aplazado en Comisión Séptima tras una proposición

La discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado fue suspendida este martes tras la aprobación de una proposición presentada por la senadora del Partido Conservador, Nadia Blel.

Con siete votos a favor y seis en contra, la comisión decidió frenar temporalmente el trámite del articulado, argumentando que no existe claridad sobre los recursos necesarios para implementar los cambios propuestos al sistema de salud.

La senadora Blel solicitó detener el debate hasta que el Gobierno precise de dónde saldrían los fondos para financiar la reforma, especialmente considerando que el presupuesto general para 2026 ya fue aprobado y está condicionado por la ley de financiamiento.

Dudas económicas frenan discusión de la reforma a la salud

Según los congresistas, el aval fiscal entregado por el Ministerio de Salud carece de rigor técnico y no ofrece cifras verificadas, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad económica del proyecto. Por ahora, no hay una fecha definida para retomar la discusión.

“Hoy no sabemos cuánto vale en verdad la reforma de la salud. ¿De dónde va a salir la plata de los colombianos? Por lo tanto es muy responsable que la comisión tome una decisión frente a ese proyecto tan importante que toca la vida de los colombianos cuando no sabemos cuánto vale. Eso es una gran irresponsabilidad”, dijo la senadora Nadia Blel.

Reforma a la salud se mantiene en su tercer debate

La reforma a la salud continúa su trámite legislativo en el Congreso y actualmente cursa su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. De acuerdo con el calendario oficial, el proyecto seguirá vigente en la agenda parlamentaria hasta el 20 de junio de 2026, plazo máximo para su discusión y eventual aprobación.

En contraste, la ley de financiamiento, también conocida como reforma tributaria, aún no ha iniciado su primer debate en las comisiones económicas. El texto fue radicado recientemente, pero el Gobierno no ha designado a los ponentes encargados de liderar su estudio, tarea que recae en el Ministerio de Hacienda.

Ambas iniciativas forman parte del paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo y se espera que en las próximas semanas se definan sus respectivos cronogramas de discusión.