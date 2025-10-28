CANAL RCN
Colombia Video

Debate de reforma a la salud fue aplazado en Comisión Séptima tras una proposición

Según los congresistas, el aval fiscal entregado por el Ministerio de Salud carece de rigor técnico.

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
09:15 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado fue suspendida este martes tras la aprobación de una proposición presentada por la senadora del Partido Conservador, Nadia Blel.

“Reforma urgente al Icetex”: más de 300 familias piden al Senado aprobar el Proyecto de Ley 301 de 2025
RELACIONADO

“Reforma urgente al Icetex”: más de 300 familias piden al Senado aprobar el Proyecto de Ley 301 de 2025

Con siete votos a favor y seis en contra, la comisión decidió frenar temporalmente el trámite del articulado, argumentando que no existe claridad sobre los recursos necesarios para implementar los cambios propuestos al sistema de salud.

La senadora Blel solicitó detener el debate hasta que el Gobierno precise de dónde saldrían los fondos para financiar la reforma, especialmente considerando que el presupuesto general para 2026 ya fue aprobado y está condicionado por la ley de financiamiento.

Corte ordena a Miguel Polo Polo pedir disculpas públicas a Mafapo por retiro de exposición artística en el Congreso
RELACIONADO

Corte ordena a Miguel Polo Polo pedir disculpas públicas a Mafapo por retiro de exposición artística en el Congreso

Dudas económicas frenan discusión de la reforma a la salud

Según los congresistas, el aval fiscal entregado por el Ministerio de Salud carece de rigor técnico y no ofrece cifras verificadas, lo que ha generado dudas sobre la viabilidad económica del proyecto. Por ahora, no hay una fecha definida para retomar la discusión.

“Hoy no sabemos cuánto vale en verdad la reforma de la salud. ¿De dónde va a salir la plata de los colombianos? Por lo tanto es muy responsable que la comisión tome una decisión frente a ese proyecto tan importante que toca la vida de los colombianos cuando no sabemos cuánto vale. Eso es una gran irresponsabilidad”, dijo la senadora Nadia Blel.

Mujer se mudó a las instalaciones de la Nueva EPS: desde hace un año intenta agendar una cita para su hija
RELACIONADO

Mujer se mudó a las instalaciones de la Nueva EPS: desde hace un año intenta agendar una cita para su hija

Reforma a la salud se mantiene en su tercer debate

La reforma a la salud continúa su trámite legislativo en el Congreso y actualmente cursa su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. De acuerdo con el calendario oficial, el proyecto seguirá vigente en la agenda parlamentaria hasta el 20 de junio de 2026, plazo máximo para su discusión y eventual aprobación.

En contraste, la ley de financiamiento, también conocida como reforma tributaria, aún no ha iniciado su primer debate en las comisiones económicas. El texto fue radicado recientemente, pero el Gobierno no ha designado a los ponentes encargados de liderar su estudio, tarea que recae en el Ministerio de Hacienda.

Ambas iniciativas forman parte del paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo y se espera que en las próximas semanas se definan sus respectivos cronogramas de discusión.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Miguel Uribe

Alias El Viejo no aceptó cargos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Antioquia

¿Quién es Laura Gallego, exseñorita Antioquia 2025? esto se sabe tras la controversia

Gustavo Petro

Presidente Petro reveló de cuánto es el aumento de los narcocutivos, anticipándose al informe ONU

Otras Noticias

Cuidado personal

Beneficios de tomar duchas en sauna para la salud corporal, según investigación

Este tipo de baños poseen efectos positivos sobre la presión arterial y otras condiciones de salud.

Artistas

Juanda Caribe rompe el silencio sobre las amenazas en su contra por presunto maltrato

El barranquillero se encuentra vinculado a un proceso judicial por una presunta agresión contra su familia.

Secretaria de Movilidad

Agentes de tránsito ponen freno a los motociclistas en Halloween: multarán por hacer este cambio

Selección Colombia Femenina

Colombia sueña con ir al Mundial Femenino de 2027: así venció a Ecuador en la Liga de Naciones

Nicolás Maduro

Estados Unidos buscó al piloto de Maduro para capturarlo: revelaron detalles de la operación