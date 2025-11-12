CANAL RCN
Colombia

Instalan más cámaras de fotodetección en Bogotá: ¿Dónde están ubicadas? Tome nota

Con la llegada de diciembre, la idea es que faciliten la seguridad vial en una época con alto flujo de conductores.

Cámaras de detección en Bogotá.
Cámaras de detección en Bogotá. Foto: Terminal de Transporte.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
07:56 a. m.
La temporada de final de año es, quizás, la que más cantidad de pasajeros moviliza, tanto adentro como afuera de la capital. Por eso, las medidas en las vías se fortalecen.

Se instalaron nueve cámaras de monitoreo en las terminales. La del Salitre tiene siete, mientras que Norte y Sur cuentan con una. En las estimaciones del Distrito, más de 1.7 millones de personas se movilizarán desde estos puntos.

Cámaras en las tres terminales

Las cámaras detectan excesos de velocidad, maniobras peligrosas o alertar sobre formas incorrectas de estacionarse.

La instalación, aparte de mejorar la experiencia de los usuarios, hace parte de un plan de seguridad vial. Los dispositivos corresponden a la fase uno, la cual se centra en la detección electrónica.

De la mano está la campaña de educación. Junto a las cámaras, los conductores tienen a su alcance cursos cuando cometen una infracción. La idea es que tengan conciencia sobre la importancia de cumplir con las normas.

La siguiente fase radica en la responsabilidad de las autoridades con la señalización para detectar excesos de velocidad, giros prohibidos, ir en dirección contraria, parqueo en sitios no permitidos, entre otros.

Casi dos millones de pasajeros en las terminales

Se espera que los casi dos millones de pasajeros se movilicen entre el 18 de diciembre y 18 de enero. Los destinos más cotizados son Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Fusagasugá y Pereira.

De las tres terminales, la que más tendrá movimiento será Salitre, con un millón aproximadamente. El 30 de diciembre podría ser el día con mayor flujo, a tal punto que superaría los 50 mil usuarios.

1.2 millones de personas llegarán a Bogotá en estas fechas, siendo el cierre de oro para un año que ha tenido puntos altos en el turismo. 2025 se proyecta para culminar con un flujo de 14.8 millones de turistas, 5.3% más que el año pasado.

