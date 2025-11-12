CANAL RCN
Campesinos de la tercera edad están a punto de ser desalojados en La Calera

A sus vecinos les preocupa su estado de salud y su falta de ingresos fijos para conseguir un segundo hogar.

diciembre 11 de 2025
08:06 a. m.
Los Barajas, una pareja campesina de adultos mayores, podrían quedarse sin hogar justo antes de la temporada navideña.

A sus 97 y 83 años, esperan ser desalojados de la pequeña finca en la que han vivido las últimas cinco décadas; lo que preocupa a sus vecinos, ya que no solo tienen una situación económica precaria, también son oxígeno dependientes.

“Si a ellos los sacan de ahí ¿para dónde van a tomar? No tienen cómo solventar sus gastos”, se pregunta José Luis Martínez, otro habitante de la vereda Santa Elena, del municipio de La Calera (Cundinamarca).

¿Por qué podrían ser desalojados?

Los Barajas deben defenderse a su avanzada edad por sí solos, con el agravante de que ninguno sabe leer o escribir.

Según explicó Martínez en diálogo con Noticias RCN, su pequeño pedazo de tierra sería destinado a una supuesta reserva natural, con la que inversionistas buscarían fusionar varios terrenos de La Calera:

“Eso lo compraron unos inversionistas, montaron la figura de una reserva y esa reserva va a estar en la vivienda de la familia Barajas, estos abuelos. Los quieren sacar para poder unir unos lotes, privatizar el sector”.

Otros habitantes de La Calera temen que pueda pasarles lo mismo:

Los Barajas, podría decirse, se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Su edad, su estado de salud y su situación financiera los mantendrían a la deriva en caso de ser desalojados.

Hermógenes Clavijo, quien los conoce desde hace 50 años, lamentó por lo que están pasando y se mostró preocupado de que otras familias campesinas puedan pasar por lo mismo en la región: “A mí me duele, porque hoy son ellos, pero uno no sabe. El mundo rueda tanto, que es imposible saber qué puede pasarle a uno”.

Su llamado no es otro a que los que tengan la última palabra, “sean personas más justas. Administren justicia”, en el caso de la pareja.

