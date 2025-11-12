CANAL RCN
Colombia

Hombre intentó asesinar a su pareja en Cali porque decidió acabar con su relación de 5 años

El sujeto recibió una condena de 20 años y 9 meses de prisión por feminicidio agravado tentado.

Condena por intento de feminicidio
Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
08:01 a. m.
La Fiscalía logró que un juez penal del circuito de Cali emitiera una fuerte condena en un caso que, según el expediente, se originó en una relación marcada por agresiones constantes.

La investigación reconstruyó la serie de hechos ocurrida el 25 de agosto, cuando la víctima decidió poner fin a cinco años de convivencia.

De acuerdo con la entidad, ese anuncio desencadenó la reacción violenta de Óscar Iván Gómez Rentería, de 36 años, quien no aceptó la ruptura y atacó.

Cabe mencionar que, la mujer, de 26 años, había comunicado que terminaba la relación debido a los maltratos físicos, verbales y psicológicos que había sufrido durante ese tiempo.

Hombre intentó asesinar a su pareja en Cali porque decidió acabar con su relación

La agresión ocurrió dentro de una vivienda del barrio Mojica I, donde ambos se encontraban el día de los hechos.

Según la Fiscalía, el hombre discutió con su expareja después de que ella reafirmara su decisión de no continuar con la relación.

En medio de ese intercambio, y sin que la mujer pudiera anticiparlo, él la atacó por la espalda utilizando un arma contundente. El golpe la dejó herida en la cabeza y derivó en una incapacidad médico legal definitiva de 12 días.

Tenía antecedentes por maltrato contra la misma mujer

Los investigadores establecieron que el ataque no fue un hecho aislado, sino la expresión más extrema de un proceso de agresiones sostenidas que la víctima había sufrido durante los cinco años de convivencia.

En criterio de la Fiscalía, ese historial de maltratos permitió entender el intento de feminicidio como la culminación de una espiral de violencia que se venía acumulando.

Finalmente, con base en las pruebas recolectadas que permitieron reconstruir la discusión, la reacción del procesado y las lesiones causadas, el juez penal del circuito dictó una condena de 20 años y 9 meses de prisión contra Óscar Iván Gómez Rentería.

El hombre deberá cumplir la sanción en un centro carcelario, de acuerdo con lo ordenado en la sentencia. Sin embargo, la defensa apeló el fallo, por lo que el caso pasará a revisión en segunda instancia, donde se evaluará si se mantiene o se modifica la determinación del juez.

