CANAL RCN
Internacional

Murió icónica actriz de una reconocida serie tras ser atropellada: esto se reveló

La actriz fue llevada de emergencia a una entidad hospitalaria, pero dejó de tener signos vitales al poco tiempo.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
08:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La industria del cine y la televisión se encuentran de luto debido a que se confirmó la muerte de una reconocida actriz a sus 60 años.

Wenne Alton Davis, la estrella estadounidense que participó en la serie The Marvelous Mrs. Maisel, que ha sido galardonada como premios Globos de Oro por su trama, comedia y musicalización, partió de este plano terrenal el pasado 8 de diciembre de 2025.

Luto: reconocido cantante murió tras ser apuñalado
RELACIONADO

Luto: reconocido cantante murió tras ser apuñalado

La artista se encontraba caminando por Nueva York, lugar en el que vivía, y de repente fue atropellada por un carro que le causó lesiones muy graves.

Esta fue la causa de la muerte de Wenne Alton Davis, la icónica actriz de la serie The Marvelous Mrs. Maisel

De acuerdo con lo que han reportado las autoridades, Wenne Alton Davis iba a pasar una calle en Midtown Manhattan, pero un automóvil Cadillac no se detuvo a pesar de que el semáforo estaba en rojo y la arrolló.

En el momento en el que la actriz Wenne Alton Davis cayó en la vía, se golpeó fuerte en su cabeza y quedó inconsciente. Por lo tanto, fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario cercano, pero, a pesar de los esfuerzos médicos, se quedó sin signos vitales al poco tiempo por la gravedad de sus heridas.

Tras esta situación, el conductor del vehículo no abandonó el lugar, sino que se quedó pendiente de lo que ocurría con Wenne Alton Davis y, a raíz del fatídico desenlace, está esperando lo que determinen las autoridades a cargo de la investigación.

Los seguidores de la actriz Wenne Alton Davis se encuentran de luto tras su muerte

Después de que se confirmó la muerte de la icónica actriz Wenne Alton Davis, sus seguidores comenzaron a escribir múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales.

Dolor profundo en la música: murió una leyenda a sus 63 años
RELACIONADO

Dolor profundo en la música: murió una leyenda a sus 63 años

"Descansa en paz", "condolencias para toda su familia y amigos", "siempre fuiste una persona muy dulce", "esta es una noticia muy lamentable", "te extrañaré por siempre", "su alegría fue única" y "qué triste", han sido algunas de las reacciones.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente aéreo

VIDEO | Momento exacto en el que avioneta aterriza de emergencia en una carretera de Florida: cayó sobre un auto

María Corina Machado

María Corina Machado confirma que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela

María Corina Machado

Primeras palabras de María Corina Machado tras llegar a Oslo: “La esperanza de que Venezuela sea libre”

Otras Noticias

Ofertas de empleo

Convocatoria laboral de la ONU en Colombia: vacantes disponibles con sueldos de más de $3 millones

La entidad anunció nuevas oportunidades de empleo en varias regiones del país, con salarios de hasta $3.6 millones y contratos a término fijo.

La Calera

Campesinos de la tercera edad están a punto de ser desalojados en La Calera

A sus vecinos les preocupa su estado de salud y su falta de ingresos fijos para conseguir un segundo hogar.

Liga BetPlay

Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay 2026-I: partidos confirmados

Artistas

"Está invasivo": reconocida modelo y presentadora preocupó con su diagnóstico de cáncer

Salud mental

¿Qué significa vivir constantemente malhumorado, según psicólogo?