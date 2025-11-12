Murió icónica actriz de una reconocida serie tras ser atropellada: esto se reveló

La industria del cine y la televisión se encuentran de luto debido a que se confirmó la muerte de una reconocida actriz a sus 60 años.

Wenne Alton Davis, la estrella estadounidense que participó en la serie The Marvelous Mrs. Maisel, que ha sido galardonada como premios Globos de Oro por su trama, comedia y musicalización, partió de este plano terrenal el pasado 8 de diciembre de 2025.

La artista se encontraba caminando por Nueva York, lugar en el que vivía, y de repente fue atropellada por un carro que le causó lesiones muy graves.

Esta fue la causa de la muerte de Wenne Alton Davis, la icónica actriz de la serie The Marvelous Mrs. Maisel

De acuerdo con lo que han reportado las autoridades, Wenne Alton Davis iba a pasar una calle en Midtown Manhattan, pero un automóvil Cadillac no se detuvo a pesar de que el semáforo estaba en rojo y la arrolló.

En el momento en el que la actriz Wenne Alton Davis cayó en la vía, se golpeó fuerte en su cabeza y quedó inconsciente. Por lo tanto, fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario cercano, pero, a pesar de los esfuerzos médicos, se quedó sin signos vitales al poco tiempo por la gravedad de sus heridas.

Tras esta situación, el conductor del vehículo no abandonó el lugar, sino que se quedó pendiente de lo que ocurría con Wenne Alton Davis y, a raíz del fatídico desenlace, está esperando lo que determinen las autoridades a cargo de la investigación.

Los seguidores de la actriz Wenne Alton Davis se encuentran de luto tras su muerte

Después de que se confirmó la muerte de la icónica actriz Wenne Alton Davis, sus seguidores comenzaron a escribir múltiples mensajes de condolencias en las redes sociales.

"Descansa en paz", "condolencias para toda su familia y amigos", "siempre fuiste una persona muy dulce", "esta es una noticia muy lamentable", "te extrañaré por siempre", "su alegría fue única" y "qué triste", han sido algunas de las reacciones.