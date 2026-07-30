Se confirmó la causa de la muerte de María Camila Potosí: tenía múltiples heridas con arma blanca

El Instituto Nacional de Medicina Legal llevó a cabo el procedimiento de necropsia a María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue asesinada en la ciudad de Cali mientras se encontraba en estado de embarazo con 8 meses de gestación.

Noticias RCN pudo conocer el dictamen de este procedimiento, el cual determina las causas de la muerte de esta mujer: tenía más de 15 heridas de arma blanca en todo su cuerpo, las cuales fueron las razones por las que perdió la vida.

Es importante señalar que este 30 de julio, las autoridades confirmaron que cinco personas vinculadas a este caso fueron capturadas en medio de diligencias realizadas en Cali y Tuluá. Entre ellos se encuentra la mujer que se llevó a la víctima el último día que fue vista con vida, identificada como Julieth Angulo. Los otros fueron identificados con los alias de 'Nilson', 'Edu', 'Kevin' y 'JJ'.

¿Qué pasó con la bebé de María Camila Potosí?

Otra lamentable noticia que se confirmó este 30 de julio, es que las autoridades encontraron los restos de Alahia, la bebé que estaba esperando María Camila Potosí y a quien habían extraído de su cuerpo.

Esta mujer de 21 años fue encontrada el pasado 20 de julio, cuatro días después de que se reportara su desaparición, pero Medicina Legal le indicó a su familia que el cuerpo de la bebé no estaba en el vientre de su madre, por lo que había esperanza de que fuera encontrada viva.

Lastimosamente, investigadores del CTI de la Fiscalía encontraron restos humanos de la bebé en una zona boscosa de Cali, los cuales serían de Alahia, según el reporte preliminar. Se espera que avancen los procesos de identificación y para conocer las causas del fallecimiento de la menor.

Tras estas dos noticias, hay luto en la ciudad de Cali, donde se movilizaron en repetidas ocasiones pidiendo que apareciera el cuerpo de la menor. Ahora los pedidos son de justicia, para que los responsables de estos hechos paguen por lo que hicieron.