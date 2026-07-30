Localizaron al conductor que protagonizó la insólita maniobra sobre un puente peatonal en Bogotá: esto se sabe

Días después de que un video causara indignación en redes sociales al mostrar a un conductor intentando subir con su vehículo un puente peatonal en la avenida 68 con calle 26, las autoridades lograron ubicar el automóvil.

Aunque la inmovilización no estuvo relacionada con esa maniobra, el carro fue retenido en Cajicá por incumplir las condiciones técnico-mecánicas exigidas para circular.

¿Cómo encontraron el vehículo que protagonizó la maniobra en un puente peatonal?

El automóvil fue requerido por agentes de Tránsito de Cajicá durante un procedimiento de control en una de las vías del municipio. Al verificar la documentación y revisar el estado del vehículo, las autoridades detectaron varias anomalías que comprometían su seguridad.

Aunque algunas personas pusieron en duda que se tratara del mismo carro que apareció en el video viral, las autoridades confirmaron que coincidía la placa y otros elementos característicos, como el portaequipajes instalado sobre el techo y las marcas del soporte para bicicletas en la parte trasera.

¿Por qué fue inmovilizado el vehículo en Cajicá?

Según explicó el comandante de Tránsito de Cajicá, el vehículo fue inmovilizado por la infracción C35, luego de que los agentes comprobaran que presentaba fallas en sus condiciones técnico-mecánicas.

Entre las irregularidades encontradas estaban partes sueltas en el bómper y problemas en el sistema de suspensión, razones por las que el automóvil fue trasladado a los patios, pese a que el documento de la revisión técnico-mecánica se encontraba vigente.

Conductor del vehículo Spark fue violento cuando se le inmovilizó

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito de Cajicá, el conductor manifestó su inconformidad cuando fue informado de la inmovilización.

Las autoridades aseguraron que el hombre discutió con los agentes, los increpó verbalmente e incluso advirtió que presentaría acciones legales contra los funcionarios al considerar que el procedimiento era injustificado. No obstante, los uniformados continuaron con el operativo conforme a la normativa vigente.

¿Qué pasará ahora con el conductor?

Según la Secretaría de Movilidad, al identificar al comprador del vehículo se estableció que acumula varios comparendos por más de $24 millones.

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Por todo esto, se adelanta un proceso para la suspensión de su licencia de conducción, y además, se le aplicaron medidas de embargo sobre sus cuentas.

Finalmente, indicaron que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de obstrucción a vías públicas y falsedad marcaria, ya que el vehículo circulaba con las placas cubiertas.