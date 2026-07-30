Hallan los restos de Alahia, la bebé que fue extraída del vientre de María Camila Potosí

Uno de los casos más macabros registrados recientemente en Cali tuvo un final más doloroso de lo que se esperaba.

Este jueves 30 de julio, fueron hallados los restos de Alahia, la bebé de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue asesinada cuando tenía ocho meses de embarazo y cuyo cuerpo fue encontrado sin la menor, luego de que fuera extraída de su vientre.

La noticia pone fin a la incertidumbre que durante días mantuvo a la familia con la esperanza de que la bebé pudiera estar con vida.

¿Cómo fue el crimen de María Camila Potosí y su bebé?

María Camila Potosí fue vista con vida por última vez el 16 de julio, cuando cámaras de seguridad registraron el momento en que una mujer pasó a recogerla en una motocicleta en la comuna 18 de Cali.

Tiempo después, el cuerpo de la joven fue hallado sin vida. Cuando sus familiares acudieron a Medicina Legal, descubrieron que la bebé ya no estaba en el vientre de María Camila, situación que desató una búsqueda y una investigación por parte de las autoridades.

Durante varios días, sus seres queridos pidieron públicamente que la menor fuera entregada, con la esperanza de encontrarla con vida.

Hallaron los restos de la bebé de María Camila Potosí

Mientras avanzaban los operativos para esclarecer el crimen, un amplio equipo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, realizó allanamientos, inspecciones y diferentes labores de policía judicial para dar con el paradero de la bebé Alahia.

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Sin embargo, las autoridades confirmaron un desenlace devastador. En una zona boscosa de Cali fueron hallados restos humanos que, de manera preliminar, corresponderían a la hija de María Camila Potosí.

En el lugar se adelantan las diligencias de inspección técnica antes de trasladar los restos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizará el proceso de identificación y los exámenes que permitirán establecer las causas y circunstancias de la muerte.

De acuerdo con información preliminar conocida por la investigación, el tiempo de muerte de la bebé no sería muy diferente al de su madre. Además, las autoridades señalaron que la información entregada durante las últimas horas por los presuntos responsables habría sido determinante para ubicar el sitio donde fueron encontrados los restos.

Por ahora, la principal hipótesis de los investigadores apunta a que no se trataría de una red dedicada al tráfico de bebés, sino de un hecho particular cometido contra María Camila Potosí y su hija. La Fiscalía continúa recopilando pruebas para fortalecer el proceso judicial contra los cinco presuntos implicados en este crimen.

Capturaron a los presuntos asesinos de María Camila Potosí y su bebé

En horas de la mañana, la Policía y la Fiscalía ya habían materializado las órdenes de captura contra cinco personas que estarían implicadas en el asesinato de joven de 21 años, y al parecer, también de su bebé.

Cabe mencionar que, entre estas personas está Julieth Angulo, la mujer de la motocicleta quien es la principal sospechosa de haber ejecutado todo el macabro crimen.