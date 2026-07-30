"El Mundial no está en venta": La UEFA rompe con la FIFA y prohíbe a sus selecciones competir

En un comunicado oficial sin precedentes publicado el 30 de julio de 2026, la UEFA y sus 55 asociaciones miembro anunciaron un boicot unánime a todas las competiciones de la FIFA si prosigue el plan de venta a capitales privados.

El fútbol internacional enfrenta la mayor ruptura institucional de su historia. Tras una reunión de emergencia celebrada el jueves 30 de julio de 2026, la UEFA emitió un ultimátum formal contra la FIFA: ninguna selección de Europa competirá en torneos organizados por el ente rector global —incluyendo los Mundiales masculino y femenino— mientras se mantenga el plan de privatizar la gestión comercial de sus torneos.

La decisión de las 55 federaciones europeas fue unánime. El conflicto estalló a raíz del proyecto impulsado por Gianni Infantino para crear la entidad FIFA Forward Enterprise (FFE), valorada en 20.000 millones de dólares, la cual busca vender hasta un 20% de sus acciones a fondos de inversión y capitales privados.

A cambio, la FIFA ofreció un pago inicial de 20 millones de dólares a cada una de sus 211 federaciones miembro a condición de aprobar la propuesta antes de mediados de septiembre.

UEFA estalló contra la FIFA

Para el organismo europeo, ceder la propiedad de los torneos a inversores financieros transformaría para siempre la esencia del deporte.

En el comunicado oficial publicado en su portal web, la UEFA advierte que la llegada de accionistas impondría la maximización de beneficios como una obligación constante, subordinando el calendario, las decisiones y el bienestar de clubes y jugadores a las expectativas del mercado.

"La UEFA y sus 55 federaciones miembro se mantienen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir participaciones en la propiedad del Mundial y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados", se lee.

Y agregaron de manera contundente: "Ninguna parte de ese legado debe entregarse jamás a inversores privados. El Mundial no está en venta".

El organismo europeo acusó a la cúpula de la FIFA de ejercer una "gobernanza mediante la intimidación" y de intentar imponer un proyecto redactado en secreto sin la debida consulta previa. Según la UEFA, someter a las federaciones a un chantaje económico a cambio de hipotecar las competencias equivale a un abandono de la responsabilidad de la FIFA como custodia del fútbol.

Con torneos internacionales en el horizonte cercano, la presión sobre el ente con sede en Zúrich alcanza niveles críticos. Europa se ha alineado para frenar lo que consideran la mercantilización definitiva de la mayor fiesta del deporte rey.