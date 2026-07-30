Padre de adolescente condenado por tiroteo escolar recibe 15 años de prisión en EE.UU.

El padre de un adolescente que mató a cuatro personas en una escuela secundaria de Estados Unidos fue sentenciado este jueves a 15 años de cárcel, en un caso poco frecuente de responsabilidad penal contra un progenitor por un ataque perpetrado por su hijo.

Colin Gray, de 55 años, fue hallado culpable de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y otros delitos relacionados con el tiroteo ocurrido en septiembre de 2024 en la escuela Apalachee, en Winder, Georgia. Gray había regalado a su hijo Colt un fusil AR-15 en Navidad de 2023, pese a que el joven había amenazado con abrir fuego en un centro educativo.

El juez: “Las señales eran evidentes”

Durante la audiencia, el juez Nicholas Primm señaló que la condena no se debía únicamente a la falta de un hogar estable, sino a que el padre ignoró advertencias claras y no restringió el acceso a las armas. “Fue condenado porque las señales de advertencia eran cada vez más evidentes y no buscó ayuda ni le quitó el acceso a las armas”, afirmó.

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Colt Gray, que tenía 14 años al momento del ataque y ahora tiene 16, se declaró culpable y fue sentenciado el martes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tiroteo dejó dos alumnos y dos profesores muertos, además de nueve personas heridas.

Padres bajo creciente escrutinio judicial

La justicia estadounidense ha comenzado a examinar con mayor rigor la responsabilidad de los padres en tiroteos escolares. En 2024, los progenitores de un adolescente que mató a cuatro personas en un instituto de Míchigan en 2021 fueron condenados a penas de entre 10 y 15 años de prisión por homicidio involuntario.

Los tiroteos en escuelas son un fenómeno recurrente en Estados Unidos, donde las armas de fuego superan en número a la población y las regulaciones para adquirir rifles de estilo militar son laxas. Según autoridades sanitarias, las armas son desde hace varios años la principal causa de mortalidad entre menores en el país.