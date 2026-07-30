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Padre de adolescente condenado por tiroteo escolar recibe 15 años de prisión en EE.UU.

La justicia estadounidense ha comenzado a examinar con mayor rigor la responsabilidad de los padres en tiroteos escolares.

Cárceles en Colombia.
Cárceles. Foto: diseñada por Magnific.

Noticias RCN

AFP

julio 30 de 2026
02:39 p. m.
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El padre de un adolescente que mató a cuatro personas en una escuela secundaria de Estados Unidos fue sentenciado este jueves a 15 años de cárcel, en un caso poco frecuente de responsabilidad penal contra un progenitor por un ataque perpetrado por su hijo.

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Colin Gray, de 55 años, fue hallado culpable de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y otros delitos relacionados con el tiroteo ocurrido en septiembre de 2024 en la escuela Apalachee, en Winder, Georgia. Gray había regalado a su hijo Colt un fusil AR-15 en Navidad de 2023, pese a que el joven había amenazado con abrir fuego en un centro educativo.

El juez: “Las señales eran evidentes”

Durante la audiencia, el juez Nicholas Primm señaló que la condena no se debía únicamente a la falta de un hogar estable, sino a que el padre ignoró advertencias claras y no restringió el acceso a las armas. “Fue condenado porque las señales de advertencia eran cada vez más evidentes y no buscó ayuda ni le quitó el acceso a las armas”, afirmó.

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Colt Gray, que tenía 14 años al momento del ataque y ahora tiene 16, se declaró culpable y fue sentenciado el martes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tiroteo dejó dos alumnos y dos profesores muertos, además de nueve personas heridas.

Padres bajo creciente escrutinio judicial

La justicia estadounidense ha comenzado a examinar con mayor rigor la responsabilidad de los padres en tiroteos escolares. En 2024, los progenitores de un adolescente que mató a cuatro personas en un instituto de Míchigan en 2021 fueron condenados a penas de entre 10 y 15 años de prisión por homicidio involuntario.

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Los tiroteos en escuelas son un fenómeno recurrente en Estados Unidos, donde las armas de fuego superan en número a la población y las regulaciones para adquirir rifles de estilo militar son laxas. Según autoridades sanitarias, las armas son desde hace varios años la principal causa de mortalidad entre menores en el país.

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