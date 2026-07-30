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“Se viene a la cabeza la familia”: comandante de la Policía de Norte de Santander atacado en carretera

Dos uniformados resultaron heridos en rostro, piernas y brazos durante el ataque.

Noticias RCN

julio 30 de 2026
01:46 p. m.
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En diálogo con ‘A lo que vinimos’ de Noticias RCN, el coronel Jorge Andrés Bernal, comandante de la Policía de Norte de Santander, recordó los momentos de pánico vividos el miércoles, 29 de julio, cuando la caravana en la que se desplazaba junto a casi una veintena de uniformados fue atacada por presuntos integrantes del ELN.

Hoy agradece a Dios y a los integrantes del Comando Jungla de la Policía por su reacción inmediata, que permitió evacuar a todo el personal, incluyendo a los dos uniformados que resultaron heridos en rostro, piernas y brazos, pero ya fueron dados de alta.

Según explicó, el ataque ocurrió en medio de su desplazamiento al municipio de Sardinata, en donde tenían planeado desarrollar actividades de acompañamiento al personal desplegado en el sector:

“Primero con artefactos explosivos, que fueron instalados sobre la vía, y después un grupo de delincuentes, desde la parte alta de la montaña, empezaron a disparar con ametralladoras y fusiles a las camionetas”.

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Enfrentamientos en la vía se extendieron durante varios minutos:

De acuerdo con el comandante Bernal, los enfrentamientos se extendieron durante varios minutos, en que los integrantes de los comandos jungla actuaron de manera heroica, sin dar un solo paso atrás:

“Gracias a Dios pudimos sobrepasar esta situación el día de ayer, realizando una maniobra para repeler el ataque por parte de estos grupos y atender a los dos policías que habían quedado sobre la vía heridos”.

Sin embargo, insistió en que “son situaciones que todos los policías de Colombia afrontan diariamente. Superada la situación, claro que se viene a la cabeza la familia, los hijos, los padres, pero hace parte de nuestra responsabilidad; aquí seguimos trabajando, haciendo la tarea para garantizar a la ciudadanía la seguridad y tranquilidad que tanto se merecen en el territorio”.

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25 ataques contra la Fuerza Pública en Norte de Santander:

Con el del miércoles, en lo que va del año, se han registrado en el departamento de Norte de Santander 25 ataques contra la Fuerza Pública.

En palabras del coronel Bernal, el cargo que ostenta “representa un botín de guerra para estos grupos al margen de la ley. Por eso nos desplazamos así y hoy estamos todos sanos y salvos”.

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