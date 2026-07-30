Paso a un solo carril podría mantenerse hasta tres meses por deslizamiento en Cajamarca

Hasta seis horas atrapados en el tráfico estarían los conductores que intentan cruzar el corredor de La Línea, una arteria vial neurálgica por la que transita entre el 40 % y el 70 % de la carga pesada de Colombia.

La crisis, desencadenada por una emergencia en el sector de Calle Larga, mantiene el tránsito restringido a un solo carril desde el domingo 26 de julio, y las perspectivas de solución no son inmediatas: el Instituto Nacional de Vías (Invías) prevé que los trabajos de estabilización del terreno podrían extenderse hasta tres meses, dejando el panorama sin una fecha clara de normalización.

Habitantes de Cajamarca también se han visto gravemente afectados:

Las afectaciones trascienden el transporte intermunicipal de mercancías y golpean de lleno la rutina local. Camilo Valencia, alcalde de Cajamarca, instó a establecer un espacio de diálogo directo con el Ejecutivo nacional tras alertar sobre el impacto económico en los habitantes de la zona.

El mandatario local fue enfático en que la emergencia no solo perjudica al comercio masivo, sino que castiga severamente a la comunidad: “Sufren los campesinos para sacar sus productos y los estudiantes para asistir a clases”.

Paralelamente, Ericka Lozano, secretaria de Ambiente del departamento del Tolima, explicó que la entidad técnica nacional “Se comprometió a realizar estudios y diseños con el propósito de identificar las obras que permitirán mitigar el riesgo que se viene presentando”.

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Conductores de carga advierten mayores costos y retrasos en sus entregas:

En la carretera, el flujo entre el occidente y el interior del país avanza de forma ininterrumpida, pero lenta, generando demoras promedio de cuatro a cinco horas para atravesar el trayecto de Cajamarca.

Aquellos transportadores con mayor fortuna logran cruzar en una hora, pero la mayoría padece atascos prolongados sin posibilidad de desviarse. Tomar un trayecto alternativo no representa una opción viable, ya que conlleva un encarecimiento de los costos operativos y una mayor duración del viaje; además de presentar colapsos logísticos, como testifica el conductor Mauricio Gallego al referirse a la ruta por Letras: “Esa vía para el volumen que maneja la carretera no da. Antier empezaron a transitar carros por ahí e, inmediatamente, se bloqueó”.

Las consecuencias económicas de esta parálisis ya se sienten con fuerza en el gremio de transportadores. El conductor Julio César González advirtió sobre el impacto directo en el bolsillo de los operarios, manifestando que “se incrementan los gastos, porque siempre es un día más de camino”. A esta complicación presupuestaria se suma la pérdida de confianza comercial, como indicó el también camionero Jairo Calderón, que apuntó que por los retrasos de las últimas jornadas “se pierde bastante tiempo y le queda uno mal con los clientes para llegar al punto en el que deben entregarse las mercancías”.