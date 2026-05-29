Necropsia de Yulixa Toloza reveló fracturas, 11 heridas con elemento cortopunzante y lesiones internas

La FM reveló en exclusiva el informe pericial de necropsia elaborado por Medicina Legal con relación a la muerte de Yulixa Toloza, la mujer cuyo cuerpo fue abandonado en una vía de Cundinamarca tras complicaciones por un procedimiento estético fallido.

El documento, emitido el 27 de mayo de 2026, concluyó que la muerte de la mujer fue “violenta – homicidio”. Además, expone múltiples fracturas, heridas traumáticas y complicaciones médicas derivadas de un procedimiento de succión adiposa en abdomen y dorso.

¿Qué fracturas y heridas encontró Medicina Legal en la necropsia de Yulixa Toloza?

Uno de los hallazgos más impactantes del informe tiene relación con las fracturas encontradas en el tórax de la víctima. Medicina Legal documentó fracturas en los arcos costales izquierdos del 2 al 8 y derechos del 2 al 7 en la región anterior del tórax, evidenciando un severo trauma físico.

Además, los expertos forenses hallaron hematomas en el tejido graso del dorso, lesiones profundas en la región lumbar y hematomas paravertebrales bilaterales. El reporte también describe lesiones hemorrágicas en músculos del cuello, un hallazgo que evidenciaría trauma en esa parte del cuerpo.

La necropsia documentó igualmente al menos 11 heridas con elemento cortopunzante: cuatro en la región anterior y siete en la región posterior del cuerpo. Las lesiones estaban ubicadas en abdomen, tórax, axilas, espalda, región inguinal, glúteos y zona sacra.

Según el informe, las heridas estaban acompañadas de graves lesiones internas y sangrado debajo de la piel. Sin embargo, Medicina Legal aclaró que no existía evidencia de penetración a cavidad torácica o abdominal.

¿Qué complicaciones médicas detectó Medicina Legal en el caso de Yulixa Toloza?

Dentro del análisis médico legal, los peritos concluyeron que Yulixa Toloza sufrió una extensa “disección hemorrágica” desde el cuello hasta la región glútea. El documento explica que esta lesión interna implica separación de tejidos y grasa debajo de la piel mientras ocurre un sangrado abundante.

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El informe asocia estas lesiones con un procedimiento de succión de tejido graso del tejido celular subcutáneo. También se identificó licuefacción del tejido adiposo, un hallazgo que evidencia daño severo en la grasa corporal tras el procedimiento invasivo.

El documento también concluyó que la víctima presentó insuficiencia respiratoria aguda secundaria al embolismo graso. Además, los peritos encontraron signos compatibles con anemia aguda, entre ellos palidez extrema, hematomas extensos y ausencia de sangre en arterias y venas, hallazgos asociados a una importante pérdida de sangre.

El informe pericial advierte que todavía están pendientes los estudios toxicológicos especializados. Medicina Legal continúa analizando muestras de hígado, riñón, bilis, orina y líquido de purga para establecer si hubo medicamentos o sustancias utilizadas durante el procedimiento y antes del fallecimiento.