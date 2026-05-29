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Metro de Bogotá inició pruebas energizadas con pasajeros reales: ¿Dónde las hicieron?

Los trenes realizan recorridos de prueba sobre 14 kilómetros de viaducto construido mientras autoridades proyectan alcanzar un 80% de avance total.

Noticias RCN

mayo 29 de 2026
07:20 a. m.
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Por primera vez en la historia de Bogotá, los trenes del metro se desplazan sobre el viaducto con pasajeros a bordo en pruebas energizadas que marcan un hito en el desarrollo de este proyecto prometido durante décadas.

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Las pruebas se realizan en el sector sur de la ciudad, entre las localidades de Bosa y Kennedy, donde la comunidad ha sido testigo directo del avance de la obra.

Hasta el momento, la construcción del Metro de Bogotá registra un avance del 67.53%, con más de 14.000 metros de viaducto continuo ya instalado.

Las autoridades proyectan anunciar próximamente que el proyecto alcanzará un 80% de desarrollo total, consolidando la infraestructura de transporte más esperada por los bogotanos.

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Pruebas con pasajeros en el metro de Bogotá

Once trenes han llegado a la ciudad para iniciar el proceso de pruebas energizadas, que consiste en realizar recorridos sobre los rieles instalados.

Cada tren debe completar al menos 2.600 kilómetros de prueba en Bogotá, sumándose a los 2.500 kilómetros ya realizados en China durante la fase de manufactura, para garantizar su correcto funcionamiento antes de la operación comercial.

Blanca Cecilia Gómez, presidenta de la Fundación Comunal de Las Vegas y veedora del Metro de Bogotá, expresó la emoción de la comunidad:

"Ya están haciendo pruebas casi seguido. Es muy hermoso ver eso, ya mucha gente dice: al menos lo vi", dijo uno de los vecinos de la zona.

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Los ciudadanos reconocen las molestias temporales causadas por la construcción, incluyendo congestiones vehiculares en diversas zonas de la ciudad.

No obstante, prevalece el entusiasmo por ver materializado un proyecto que transformará la movilidad de la capital colombiana.

La primera estación del metro ya muestra avances significativos en su construcción, permitiendo visualizar la magnitud de la infraestructura que próximamente estará al servicio de millones de usuarios.

Las pruebas continúan diariamente mientras técnicos y autoridades verifican cada componente del sistema para garantizar seguridad y eficiencia en la futura operación del Metro de Bogotá.

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