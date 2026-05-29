El detalle que reveló un taxista y cambió la búsqueda en el caso de Yulixa Toloza

Las autoridades judiciales continúan avanzando en la investigación por la muerte de Yulixa Toloza, quien falleció después de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que operaba sin autorización en el sur de Bogotá.

De acuerdo con el expediente, tras la intervención estética, la víctima fue trasladada en un vehículo particular y permaneció desaparecida durante una semana. Posteriormente, su cuerpo fue hallado en una vía de Cundinamarca. En medio de las pesquisas, la Policía Nacional también localizó en Cúcuta, Norte de Santander, el automóvil utilizado en el traslado.

¿Qué reveló el taxista sobre el caso de Yulixa Toloza?

El coronel Fabio Mauricio Gallego, jefe de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Bogotá, entregó detalles sobre las operaciones de búsqueda de María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del centro estético Beauty Laser, durante una entrevista en el pódcast Más allá del silencio.

Según explicó el oficial, la línea investigativa se activó luego de que un conductor de servicio público reportara haber transportado hasta la Terminal de Transportes de El Salitre a una pareja que mostraba afán por salir de Bogotá. “A él le generó esa sensación”, indicaron sobre la percepción que tuvo el taxista frente al comportamiento de los pasajeros.

Con ese testimonio, los investigadores revisaron sistemas de videovigilancia y registros de empresas de transporte con rutas hacia la frontera colombo-venezolana. De esta manera, lograron identificar un autobús que coincidía con los horarios en los que presuntamente se movilizaban los sospechosos.

¿Cómo fue el operativo de la Sijín para interceptar a los sospechosos?

El coronel Gallego explicó que el rastreo satelital del bus permitió establecer la posible ubicación de los pasajeros durante el recorrido. Según relató, las autoridades detectaron que el vehículo ya se encontraba pasando por el sector del Páramo de Berlín, en Santander, y coordinaron acciones inmediatas con unidades policiales en carretera.

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Sin embargo, cuando los uniformados llegaron al punto señalado, el automotor ya había retomado su trayecto hacia Pamplona. Ante esto, la Sijín coordinó un retén junto con la Policía de Norte de Santander para interceptar el bus en el acceso al municipio de Mutiscua.

En el procedimiento, los pasajeros descendieron del vehículo y las autoridades realizaron verificaciones de antecedentes e identidad mediante videollamadas y revisión documental. Aunque inicialmente el taxista aseguró que se trataba de las mismas personas que había transportado, se corroboró que las imágenes y documentos no coincidían.

El operativo terminó siendo una falsa alarma. No obstante, en medio de las labores de investigación lograron dar con buenos resultados. En articulación con las autoridades venezolanas capturaron a la dueña del negocio, su esposo y un anestesiólogo, quienes dieron la información necesaria para ubicar el cuerpo.