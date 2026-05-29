Luto en ‘Emily in Paris’: murió reconocido actor de la serie

El actor francés Pierre Deny, recordado recientemente por su participación en la serie de Netflix Emily in Paris, murió a los 69 años. La noticia fue confirmada por su familia y medios franceses, que revelaron que el artista padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso.

¿Quién era Pierre Deny, actor de 'Emily in Paris'?

Pierre Deny construyó una destacada carrera en la televisión y el cine francés durante más de cuatro décadas. Su nombre volvió a ganar reconocimiento internacional gracias a su participación en Emily in Paris, una de las producciones más exitosas de Netflix en los últimos años.

Sin embargo, su trayectoria va mucho más allá de la popular serie. El actor hizo parte de producciones reconocidas en Francia como Sous Le Soleil, Une femme d'honneur, Camping Paradis y Le Fil d'Ariane.

Además, fue una de las figuras más recordadas de la telenovela francesa Demain Nous Appartient, donde participó en más de 300 episodios entre 2017 y 2023.

Tras conocerse su fallecimiento, seguidores, colegas y admiradores comenzaron a compartir mensajes de despedida en redes sociales, destacando su legado artístico y su aporte a la televisión francesa.

¿De qué murió Pierre Deny?

De acuerdo con información divulgada por medios como People y la cadena francesa TF1, Pierre Deny murió tras sufrir un cuadro severo de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La enfermedad afecta progresivamente las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios. Con el paso del tiempo, los pacientes pueden presentar debilidad muscular, dificultades para caminar, hablar, comer e incluso respirar.

Según la Mayo Clinic, la ELA suele comenzar con síntomas leves en brazos, piernas, manos o pies, pero avanza progresivamente hacia otras partes del cuerpo, generando una pérdida gradual del control muscular.

La familia del actor confirmó la noticia mediante un comunicado en el que expresó su tristeza por la partida del artista y agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días.

¿Qué se sabe sobre la esclerosis lateral amiotrófica?

La ELA es considerada una enfermedad neurodegenerativa poco frecuente, pero altamente compleja. Aunque existen tratamientos para aliviar algunos síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes, actualmente no tiene cura definitiva.

Con su partida, la televisión francesa pierde a uno de sus rostros más reconocidos, mientras que los seguidores de Emily in Paris recuerdan una carrera que dejó huella durante más de 40 años en la industria audiovisual.