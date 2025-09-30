CANAL RCN
Colombia Video

Ni 24 horas duraron los grafitis que vándalos hicieron en la zona T de Bogotá: vecinos y funcionarios del distrito los borraron

Secretarías de Gobierno y Seguridad insistieron en que no responderán a las "provocaciones" de vándalos ni "caerán en su trampa".

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
07:59 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Paredes de edificios residenciales, fachadas de comercios y paraderos del transporte público que fueron vandalizado en medio de las protestas realizadas la tarde del lunes, 29 de septiembre, en cercanías a la zona rosa o zona T de Bogotá fueron recuperados en tiempo récord por un grupo de vecinos y funcionarios de la Defensoría del Espacio Público que, durante horas, estuvieron limpiando las superficies grafiteadas.

Así lo dio a conocer la directora de la Defensoría del Espacio Público, Lucía Bastidas, en diálogo con Noticias RCN: “No hay derecho al vandalismo, a los mensajes de odio. No construyen, no tienen cabida en la ciudad. Hicimos un llamado a la ciudadanía y juntos nos pusimos guantes, tapabocas, cogimos los químicos y limpiamos lo que hicieron en espacios privados y públicos (...) vamos a seguir limpiando”, Lucía Bastidas, directora de la Defensoría del Espacio Público.

La jornada, en algunos edificios que faltaron por limpiar, se extenderá en las primeras horas del martes, con más de 20 funcionarios y los vecinos que madrugaron para demostrar su compromiso con la ciudad.

Secretaría de Seguridad celebró no haber caído en “la trampa”:

Por medio de un video publicado en redes sociales, el secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo, celebró no haber “caído en la trampa” ni responder a las “provocaciones” de algunos manifestantes que se alejaron de la protesta pacífica para causar daños en la ciudad:

“Los inaceptables actos de intimidación y atemorización en el norte de la ciudad, mediante el uso de lenguaje estigmatizante, de acciones convocantes a la violencia, representan una trampa que un grupo de individuos querían imponer a las instituciones del distrito y a la Policía Metropolitana, presionándolos a tener una reacción que pudiera superar el uso legítimo de la fuerza. Dicha actuación, lo que busca es debilitar las capacidades del distrito para el manejo de situaciones críticas en el marco del libre derecho a la manifestación, que ampara la Constitución Nacional”.

Sin embargo, aclaró que, en todo momento, el distrito y la Metropolitana estuvieron monitoreando la situación y analizando si debían intervenir:

“Durante todo el evento las instituciones del distrito y la policía metropolitana estuvimos monitoreando los riesgos a los que se enfrentaban los ciudadanos y mitigamos el impacto de los actos contra la convivencia y de los actos de violencia expresiva de estos individuos. Por eso, estamos recolectando información que busca individualizar a los responsables y enfrentarlos a las sanciones de la Ley de convivencia. En Bogotá, cualquier individuo que ejerza violencia física contra otro ciudadano o actos de destrucción contra bienes públicos y privados será enfrentado con las herramientas que la constitución y la Ley nos brindan”.

Secretario de Gobierno insiste en que Bogotá no cometerá los mismos errores:

De otro lado, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, insistió en que “la forma de gestionar conflictos en Bogotá debe ser pacífica, somos más los que le apostamos a eso. No podemos repetir los errores del pasado y ya está demostrado que la violencia nunca será el camino”.

Y rechazó, con contundencia, “los mensajes de odio que se vieron hoy plasmados en paredes y fachadas de la ciudad, nos preocupa el fondo y la incitación a la violencia. No podemos normalizar lo sucedido, no cuando en el marco de una movilización pacífica algunas personas aprovecharon para generar zozobra. Escalar el lenguaje sin medir sus consecuencias es irresponsable y no vamos a incurrir en lo mismo”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Bebé recién nacida fue hallada en brazos de un hombre en el Terminal Salitre sin pruebas de parentesco

Asesinatos en Colombia

Hombre implicado en brutal asesinato de funcionario del CTI intentó esconderse en EE. UU.: así cayó

Abuso sexual

Cayó en Bogotá mototaxista que habría violado a una estudiante de colegio en Montería

Otras Noticias

Deportivo Pereira

¿Blessd comprará un equipo en el fútbol colombiano? Lo que se sabe sobre una oferta a un club campeón

El cantante paisa habría realizado una oferta para comprar un club el FPC, pero las directivas habrían desestimado su propuesta.

La casa de los famosos

Revelan video de Karina García cantando 'despechada' por ruptura con Andrés Altafulla

Karina García confirmó que la relación se acabó hace aproximadamente 15 días. ¿Expuso algunas razones?

Dólar

Importante e influyente cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 30 de septiembre de 2025

El Salvador

Confirman que migrante muerto en ataque a un centro de detención en EE. UU. era de El Salvador

Enfermedades

Infecciones respiratorias mantienen alta la ocupación de UCI en Bogotá