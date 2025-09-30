Ni 24 horas duraron los grafitis que vándalos hicieron en la zona T de Bogotá: vecinos y funcionarios del distrito los borraron

Paredes de edificios residenciales, fachadas de comercios y paraderos del transporte público que fueron vandalizado en medio de las protestas realizadas la tarde del lunes, 29 de septiembre, en cercanías a la zona rosa o zona T de Bogotá fueron recuperados en tiempo récord por un grupo de vecinos y funcionarios de la Defensoría del Espacio Público que, durante horas, estuvieron limpiando las superficies grafiteadas.

Así lo dio a conocer la directora de la Defensoría del Espacio Público, Lucía Bastidas, en diálogo con Noticias RCN: “No hay derecho al vandalismo, a los mensajes de odio. No construyen, no tienen cabida en la ciudad. Hicimos un llamado a la ciudadanía y juntos nos pusimos guantes, tapabocas, cogimos los químicos y limpiamos lo que hicieron en espacios privados y públicos (...) vamos a seguir limpiando”, Lucía Bastidas, directora de la Defensoría del Espacio Público.

La jornada, en algunos edificios que faltaron por limpiar, se extenderá en las primeras horas del martes, con más de 20 funcionarios y los vecinos que madrugaron para demostrar su compromiso con la ciudad.

Secretaría de Seguridad celebró no haber caído en “la trampa”:

Por medio de un video publicado en redes sociales, el secretario de Seguridad de Bogotá, Cesar Restrepo, celebró no haber “caído en la trampa” ni responder a las “provocaciones” de algunos manifestantes que se alejaron de la protesta pacífica para causar daños en la ciudad:

“Los inaceptables actos de intimidación y atemorización en el norte de la ciudad, mediante el uso de lenguaje estigmatizante, de acciones convocantes a la violencia, representan una trampa que un grupo de individuos querían imponer a las instituciones del distrito y a la Policía Metropolitana, presionándolos a tener una reacción que pudiera superar el uso legítimo de la fuerza. Dicha actuación, lo que busca es debilitar las capacidades del distrito para el manejo de situaciones críticas en el marco del libre derecho a la manifestación, que ampara la Constitución Nacional”.

Sin embargo, aclaró que, en todo momento, el distrito y la Metropolitana estuvieron monitoreando la situación y analizando si debían intervenir:

“Durante todo el evento las instituciones del distrito y la policía metropolitana estuvimos monitoreando los riesgos a los que se enfrentaban los ciudadanos y mitigamos el impacto de los actos contra la convivencia y de los actos de violencia expresiva de estos individuos. Por eso, estamos recolectando información que busca individualizar a los responsables y enfrentarlos a las sanciones de la Ley de convivencia. En Bogotá, cualquier individuo que ejerza violencia física contra otro ciudadano o actos de destrucción contra bienes públicos y privados será enfrentado con las herramientas que la constitución y la Ley nos brindan”.

Secretario de Gobierno insiste en que Bogotá no cometerá los mismos errores:

De otro lado, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, insistió en que “la forma de gestionar conflictos en Bogotá debe ser pacífica, somos más los que le apostamos a eso. No podemos repetir los errores del pasado y ya está demostrado que la violencia nunca será el camino”.

Y rechazó, con contundencia, “los mensajes de odio que se vieron hoy plasmados en paredes y fachadas de la ciudad, nos preocupa el fondo y la incitación a la violencia. No podemos normalizar lo sucedido, no cuando en el marco de una movilización pacífica algunas personas aprovecharon para generar zozobra. Escalar el lenguaje sin medir sus consecuencias es irresponsable y no vamos a incurrir en lo mismo”.