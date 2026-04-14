Olmedo López sin preacuerdo: Tribunal negó nuevamente el recurso al exdirector de la UNGRD

Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá negó nuevamente el preacuerdo entre Olmedo López y la Fiscalía, por su responsabilidad en el escándalo de la UNGRD.

La togada argumentó que, hasta la fecha, el exdirector de la Unidad solo ha reintegrado $724 millones, lo cual está por debajo de la mitad de los daños provocados en el desfalco a la entidad.

Esta decisión de la Sala de Decisión Penal confirma la orden de primera instancia de rechazar el preacuerdo en el que la Fiscalía proponía una reducción de la pena a 6 años y dos meses, luego de que el exfuncionario aceptara su responsabilidad por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.

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