Niña de 6 años murió ahogada en un balneario en Santander en medio de un paseo familiar

Un día de recreación se convirtió en una tragedia luego de que una niña de seis años muriera ahogada en un balneario ubicado sobre la carretera que comunica a Bucaramanga con la Costa Caribe, en un punto entre los municipios de El Playón y Rionegro.

El hecho causó conmoción entre quienes se encontraban en el lugar y derivó en una investigación por parte de las autoridades para establecer las condiciones de funcionamiento del establecimiento.

Niña de 6 años murió ahogada en un balneario en Santander

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la menor se encontraba en un paseo familiar cuando ocurrió la emergencia.

En circunstancias que son materia de verificación, la niña terminó ahogándose en una de las piscinas del balneario.

Personas que estaban en el sitio intentaron auxiliarla al notar lo ocurrido. Sin embargo, pese a los esfuerzos de la comunidad por brindarle ayuda, la menor falleció en el mismo lugar, sin que fuera posible salvarle la vida.

El hecho activó la intervención de los organismos de socorro y de las autoridades locales, que iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Cerraron balneario en donde se ahogó una menor de 6 años en Santander

Paralelamente, se abrió una investigación con el objetivo de establecer si el balneario cumplía con las normas de seguridad exigidas para este tipo de establecimientos.

Desde la Defensa Civil de Santander, su director, Dudwing Villamizar, reiteró el llamado a la prevención y a la responsabilidad durante este tipo de actividades recreativas.

Asegurémonos de que los sitios que visitamos cumplen con las medidas y recomendaciones de seguridad. Que tenemos y contamos con la reacción de salvavidas de socorristas o de algún tipo de ayuda especializada en caso de que la requiramos.

Tras la inspección realizada por los expertos, las autoridades determinaron que el balneario no contaba con la documentación completa requerida para su funcionamiento.

Ante esta situación, se ordenó su cierre preventivo mientras avanzan las investigaciones y se establecen las responsabilidades correspondientes.