Niña de tres años fue asesinada en un ataque sicarial en su propia casa en Fundación, Magdalena

Hay dolor en Fundación, Magdalena, por el asesinato de una niña de tan solo tres años a manos de hombres armados ingresaron a su vivienda.

La niña, junto a su tía, también menor de edad se encontraban en compañía de un adulto, quien sería el novio de la joven y contra quien iría el ataque.

Una vez se registró este lamentable caso, las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad, en el que se determinó enviar hasta esa población grupos especializados, tanto de la Policía como de la Fiscalía, para realizar las respectivas investigaciones.

Niña fue asesinada por sicarios sentada en las piernas de su tía

La pequeña niña se encontraba en las piernas de su tía, quien recibía la visita de su compañero sentimental.

Hasta la vivienda, ubicada en el barrio Los Rosales de Fundación, llegaron hombres en moto disparando indiscriminadamente con las personas que se encontraban en su interior.

Además de los impactos de bala que le causaron la muerte a la niña, su tía, una menor de 17 años, y el hombre a quien, al parecer, iba dirigido el ataque, resultaron heridos.

El coronel Javier Duarte, comandante de la Policía de Magdalena, entregó detalles de lo que pasó con los heridos:

Las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas al centro médico más cercano del municipio. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, la menor ingresó al establecimiento médico sin signos vitales.

“De acuerdo con las primeras hipótesis, hace referencia a disputas criminales entre el denominado grupo de delincuencia común organizado ‘Los Primos’ y el Clan del Golfo”, dijo el coronel.

Ofrecen millonaria recompensa por sicarios que asesinaron a niña de tres años

Las autoridades, en un consejo de seguridad, anunciaron una recompensa para motivar a la comunidad a denunciar a las personas que dispararon:

Desde la administración ofrecemos una recompensa de 20 millones de pesos para quienes nos ayuden a capturar este asesino.

Así lo indicó Luz Helena Andrade, alcaldesa de Fundación. La línea para entregar información del caso, con absoluta reserva es: 3203020904.

Fundación fue declarada en duelo que en este momento se extiende por todo el departamento de Magdalena.