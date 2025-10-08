Niña de 12 años fue asesinada a tiros mientras pescaba junto a su papá en Santander

Un doloroso caso se registró este fin de semana en Santander. Una niña de 12 años fue asesinada a disparos mientras estaba con su papá.

El hecho ocurrió en la noche del sábado 9 de agosto, en la vereda El Bambú, en Rionegro. Los habitantes escucharon el estruendo de los disparos muy cerca de una quebrada, mientras un hombre con su hija en brazos pedía auxilio.

De acuerdo con los testigos, la pequeña se encontraba haciendo actividades de pesca junto a su padre, cuando un hombre armado llegó al lugar, les apuntó con una linterna y, posteriormente, les disparó.

La niña recibió una herida letal

La niña recibió un grave impacto de bala en el cuello, por lo que falleció minutos antes de llegar al hospital.

El coronel Luis Aurelio Fonseca, comandante operativo de Seguridad Ciudadana, informó que, aunque la menor fue auxiliada de inmediato y trasladada al hospital del municipio, no fue posible salvarle la vida.

El presunto responsable fue capturado

La Policía llegó al sitio y gracias a los aportes de la comunidad, lograron ubicar al presunto responsable, quien fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Hasta el momento se desconocen las causas de este ataque, que fue rechazado categóricamente por las autoridades locales y por la comunidad.