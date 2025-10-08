CANAL RCN
Colombia Video

Niña de 12 años fue asesinada a tiros mientras pescaba junto a su papá en Santander

La pequeña recibió un impacto a la altura del cuello, que le causó la muerte. Todavía se desconocen las causas del ataque.

Noticias RCN

agosto 10 de 2025
01:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un doloroso caso se registró este fin de semana en Santander. Una niña de 12 años fue asesinada a disparos mientras estaba con su papá.

El hecho ocurrió en la noche del sábado 9 de agosto, en la vereda El Bambú, en Rionegro. Los habitantes escucharon el estruendo de los disparos muy cerca de una quebrada, mientras un hombre con su hija en brazos pedía auxilio.

Hallan asesinado a menor que llevaba cinco días desaparecido en Bogotá: tenía fuertes signos de violencia
RELACIONADO

Hallan asesinado a menor que llevaba cinco días desaparecido en Bogotá: tenía fuertes signos de violencia

De acuerdo con los testigos, la pequeña se encontraba haciendo actividades de pesca junto a su padre, cuando un hombre armado llegó al lugar, les apuntó con una linterna y, posteriormente, les disparó.

La niña recibió una herida letal

La niña recibió un grave impacto de bala en el cuello, por lo que falleció minutos antes de llegar al hospital.

El coronel Luis Aurelio Fonseca, comandante operativo de Seguridad Ciudadana, informó que, aunque la menor fue auxiliada de inmediato y trasladada al hospital del municipio, no fue posible salvarle la vida.

El presunto responsable fue capturado

La Policía llegó al sitio y gracias a los aportes de la comunidad, lograron ubicar al presunto responsable, quien fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

VIDEO | Buscan a sujeto que lanzó por las escaleras a una mujer en Buenaventura
RELACIONADO

VIDEO | Buscan a sujeto que lanzó por las escaleras a una mujer en Buenaventura

Hasta el momento se desconocen las causas de este ataque, que fue rechazado categóricamente por las autoridades locales y por la comunidad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Este fue el cabecilla que ordenó quemar vivo a un hombre que se negó a pagar una extorsión en Itagüí

Ibagué

VIDEO | Perro se lanzó contra dos hombres armados con cuchillo y salvó a joven de brutal ataque en Ibagué

Policía Nacional

Cayó en Cali alias Fedi, poderoso jefe de la mafia ‘Ndrangheta, buscado en 196 países por narcotráfico

Otras Noticias

Ecuador

Conmoción en Ecuador por la extraña muerte de 12 bebés en Hospital Universitario de Guayaquil

El Hospital Universitario de Guayaquil aseguró que las muertes de los recién nacidos se deben a “causas multifactoriales”.

Crystal Palace

¡Con sello colombiano! El Crystal Palace le arrebató el título de la Community Shield al Liverpool

Muñoz y Lerma, héroes en Wembley. El Crystal Palace se coronó campeón ante el poderoso Liverpool.

Viral

¿Karina García y Altafulla terminaron? Video viral confirmaría la ruptura

Invima

¿Cómo saber si un cosmético es seguro para niños?: siga estos pasos

Icfes

¿Con cuántos puntos se pasa la prueba Saber 11 en 2025?