¿Desde qué hora estás solo?: el desgarrador diálogo que destapó el abandono de un niño de 6 años en Bogotá

En Bogotá las autoridades rescataron a tres menores de edad que permanecían solos en sus viviendas, sin la compañía de un adulto responsable.

Los casos ocurrieron durante el fin de semana en las localidades de Kennedy y Santa Fe, donde la intervención de vecinos y de la Policía permitió activar las rutas de protección para garantizar el restablecimiento de los derechos de los niños.

Rescataron a un niño de 6 años abandonado dentro de una vivienda en Bogotá

La emergencia se conoció luego de que habitantes del sector escucharan a un menor de 6 años pidiendo ayuda desde el interior de una vivienda.

Tras recibir el llamado de la comunidad, uniformados de la Policía de Bogotá llegaron al lugar y sostuvieron un diálogo con el niño para conocer su situación.

Durante la conversación, el menor les contó que estaba solo desde la mañana y que vivía únicamente con su mamá.

Policía: ¿desde que hora estás solo?

Niño: temprano

Policía: ¿temprano? ¿desde qué horas es temprano?

Niño: no sé a qué hora se fue mi mamá

Policía: ¿con quién vives acá?

Niño: solo con mi mamá

Policía: ¿son venezolanos?

Niño: yo soy colombiano y mi mamá es venezolana

Con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos y de la Policía de Infancia y Adolescencia, los uniformados lograron que el pequeño abriera una de las chapas de la puerta para establecer contacto con él y coordinar el procedimiento de rescate.

¿En qué condiciones fue encontrado el menor?

Luego de ingresar a la vivienda por una ventana, las autoridades rescataron al niño.

Según el reporte, el menor llevaba varias horas sin recibir alimento y se encontraba en precarias condiciones de aseo, por lo que de inmediato fue activada la ruta de protección correspondiente.

Rescataron a dos niños que se encontraban solos en otra casa de Bogotá

El segundo caso se presentó en la localidad de Santa Fe, donde dos hermanos, de 4 y 9 años, fueron encontrados solos dentro de una vivienda.

De acuerdo con la información conocida, los menores pasaron toda la noche sin la supervisión de un adulto.

La situación fue descubierta gracias a los vecinos, quienes les brindaron alimento al notar que estaban solos y posteriormente dieron aviso a las autoridades.

Las investigaciones buscan establecer las circunstancias del caso y determinar si los niños ya habían sido dejados solos en otras oportunidades.

¿Qué hicieron las autoridades tras los rescates?

El comandante de la Estación de Policía de Kennedy, Juan Montilla, informó que, una vez atendidas las emergencias, los uniformados activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

Los menores quedaron a disposición del grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, entidad encargada de adelantar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Cabe mencionar que, según las cifras entregadas por las autoridades, Bogotá cerró 2025 con un total de 220 casos de menores de edad en condición de abandono.