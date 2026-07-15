Tour de Francia 2026: se movió la clasificación general y así quedó tras la etapa 11

La etapa 11 del Tour de Francia 2026 se disputó este 15 de julio. El recorrido inició en Vichy y finalizó en Nevers.

Los pedalistas recorrieron 161.3 kilómetros llanos y pasaron por dos puertos de cuarta categoría en Cote de Billonniere y Cote de Billy-Chevannes.

El ganador de la etapa 11 fue el noruego Soren Waerenskjold, con un tiempo de tres horas, diez minutos y seis segundos. Mientras tanto, Kooij fue segundo y Philipsen fue tercero.

Además, el colombiano mejor ubicado en la más reciente etapa del Tour de Francia 2026 fue Fernando Gaviria, que quedó en la novena posición.

¿Cómo quedó entonces la clasificación general? Entérese aquí en Noticias RCN.

Así está la clasificación general en el Tour de Francia 2026 tras la etapa 11

Hasta el momento, Pogacar sigue siendo el líder y conserva una ventaja de tres minutos y 36 segundos.

El panorama se encuentra así:

Pogacar (39h 25' 08'') Vingegaard (3' 36''). Evenepoel (4' 06''). Ayuso (4' 22''). Seixas (4' 35''). Lipowitz (4' 44''). Del Toro (5' 08''). Skjelmose (5' 45''). Martínez (6' 34''). Pidcock (11' 49''). Egan Bernal (12' 15'').

¿Cómo van los demás ciclistas colombianos en el Tour de Francia 2026?

El segundo ciclista mejor posicionado después de Egan Bernal es Harold Tejada, que está en el puesto 30 a 50 minutos y 49 segundos del líder.

Entre tanto, las posiciones de los demás colombianos son las siguientes:

39. Einer Rubio (1h 11' 44'').

40. Sergio Higuita (1h 12' 03'').

165. Fernando Gaviria (2h 57' 21'').

Así será la etapa 12 del Tour de Francia 2026

La etapa 12 del Tour de Francia 2026 se disputará el 16 de julio de 2026.

El recorrido iniciará en Circuit Nevers Magny-Cours y, luego de 179.1 kilómetros, finalizará en Chalon-Sur-Saone.

Además, habrá un sprint intermedio en Decize y tres puertos de cuarta categoría en Cote de Lanty, Cote de Cuzy y Cote de Montagny-les-Buxy.