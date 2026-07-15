Abelardo de la Espriella designa a Alexandra Falla como nueva ministra de las TIC

Este miércoles 15 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer una nueva designación: Alexandra Falla Zerrate será la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

“Es la hora de impulsar la soberanía digital, fortalecer el talento colombiano, cerrar brechas, modernizar el Estado, llevar conectividad a todos los rincones de Colombia y convertir la innovación en una herramienta para la productividad, la seguridad y las oportunidades”, sostuvo De la Espriella.

¿Quién es la ministra designada?

Falla es comunicadora social de la Universidad Externado, magíster en Ciencias Políticas y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías.

Se ha desempeñado en varios cargos relacionados con la televisión, cine, radio y entornos digitales. De la Espriella sostuvo que tendrá una misión: poner la tecnología y las comunicaciones al servicio del país.

Estuvo tres años en la Junta de la Autoridad Nacional de Televisión y luego asumió la dirección de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, sucediendo a Myriam Garzón. También trabajó entre 2012 y 2015 en la Junta Nacional de Televisión.

Con respecto a la experiencia en el sector público, fue subgerente de Comunicaciones y Atención al Usuario de Transmilenio entre febrero de 2008 y abril de 2012. Otro cargo importante fue ser la presidenta de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas.

¿Cómo va quedando el gabinete?

Rodrigo Lara – ministro del Interior designado. Miguel Gómez Martínez – ministro de Hacienda designado. Iván Cancino – ministro de Justicia designado. General (r) Jorge Eduardo Mora – ministro de Defensa designado. Mauricio Gómez Amín – ministro de Comercio designado. Viviane Morales – ministra de Educación designada. Fabio Arjona – ministro de Ambiente designado. Indalecio Dangond – ministro de Agricultura designado. Jaima Andrés Beltrán – ministro de Vivienda designado. Elsa Noguera – ministra de Transporte designada. Juliana Gutiérrez – ministra de Deporte designada. Omar Bula – canciller / ministro de Relaciones Exteriores designado. María Nohemí Arboleda – ministra de Minas designada. Alexandra Falla – ministra de las TIC designada.

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¿Qué ministerios faltan?