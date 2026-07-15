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Abelardo de la Espriella designa a Alexandra Falla como nueva ministra de las TIC

Faltan pocos ministros para que sean designados por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Alexandra Falla, nueva ministra.
Alexandra Falla, nueva ministra. Foto: Universidad Externado.

Noticias RCN

julio 15 de 2026
10:08 a. m.
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Este miércoles 15 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer una nueva designación: Alexandra Falla Zerrate será la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

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“Es la hora de impulsar la soberanía digital, fortalecer el talento colombiano, cerrar brechas, modernizar el Estado, llevar conectividad a todos los rincones de Colombia y convertir la innovación en una herramienta para la productividad, la seguridad y las oportunidades”, sostuvo De la Espriella.

¿Quién es la ministra designada?

Falla es comunicadora social de la Universidad Externado, magíster en Ciencias Políticas y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías.

Se ha desempeñado en varios cargos relacionados con la televisión, cine, radio y entornos digitales. De la Espriella sostuvo que tendrá una misión: poner la tecnología y las comunicaciones al servicio del país.

Estuvo tres años en la Junta de la Autoridad Nacional de Televisión y luego asumió la dirección de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, sucediendo a Myriam Garzón. También trabajó entre 2012 y 2015 en la Junta Nacional de Televisión.

Con respecto a la experiencia en el sector público, fue subgerente de Comunicaciones y Atención al Usuario de Transmilenio entre febrero de 2008 y abril de 2012. Otro cargo importante fue ser la presidenta de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas.

¿Cómo va quedando el gabinete?

  1. Rodrigo Lara – ministro del Interior designado.
  2. Miguel Gómez Martínez – ministro de Hacienda designado.
  3. Iván Cancino – ministro de Justicia designado.
  4. General (r) Jorge Eduardo Mora – ministro de Defensa designado.
  5. Mauricio Gómez Amín – ministro de Comercio designado.
  6. Viviane Morales – ministra de Educación designada.
  7. Fabio Arjona – ministro de Ambiente designado.
  8. Indalecio Dangond – ministro de Agricultura designado.
  9. Jaima Andrés Beltrán – ministro de Vivienda designado.
  10. Elsa Noguera – ministra de Transporte designada.
  11. Juliana Gutiérrez – ministra de Deporte designada.
  12. Omar Bula – canciller / ministro de Relaciones Exteriores designado.
  13. María Nohemí Arboleda – ministra de Minas designada.
  14. Alexandra Falla – ministra de las TIC designada.
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¿Qué ministerios faltan?

  1. Ministerio de Trabajo.
  2. Ministerio de Salud.
  3. Ministerio de Cultura.
  4. Ministerio de Ciencia.
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