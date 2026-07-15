Abelardo de la Espriella designa a Alexandra Falla como nueva ministra de las TIC
Faltan pocos ministros para que sean designados por el presidente electo Abelardo de la Espriella.
Noticias RCN
10:08 a. m.
Este miércoles 15 de julio, el presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer una nueva designación: Alexandra Falla Zerrate será la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
“Es la hora de impulsar la soberanía digital, fortalecer el talento colombiano, cerrar brechas, modernizar el Estado, llevar conectividad a todos los rincones de Colombia y convertir la innovación en una herramienta para la productividad, la seguridad y las oportunidades”, sostuvo De la Espriella.
¿Quién es la ministra designada?
Falla es comunicadora social de la Universidad Externado, magíster en Ciencias Políticas y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías.
Se ha desempeñado en varios cargos relacionados con la televisión, cine, radio y entornos digitales. De la Espriella sostuvo que tendrá una misión: poner la tecnología y las comunicaciones al servicio del país.
Estuvo tres años en la Junta de la Autoridad Nacional de Televisión y luego asumió la dirección de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, sucediendo a Myriam Garzón. También trabajó entre 2012 y 2015 en la Junta Nacional de Televisión.
Con respecto a la experiencia en el sector público, fue subgerente de Comunicaciones y Atención al Usuario de Transmilenio entre febrero de 2008 y abril de 2012. Otro cargo importante fue ser la presidenta de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas.
¿Cómo va quedando el gabinete?
- Rodrigo Lara – ministro del Interior designado.
- Miguel Gómez Martínez – ministro de Hacienda designado.
- Iván Cancino – ministro de Justicia designado.
- General (r) Jorge Eduardo Mora – ministro de Defensa designado.
- Mauricio Gómez Amín – ministro de Comercio designado.
- Viviane Morales – ministra de Educación designada.
- Fabio Arjona – ministro de Ambiente designado.
- Indalecio Dangond – ministro de Agricultura designado.
- Jaima Andrés Beltrán – ministro de Vivienda designado.
- Elsa Noguera – ministra de Transporte designada.
- Juliana Gutiérrez – ministra de Deporte designada.
- Omar Bula – canciller / ministro de Relaciones Exteriores designado.
- María Nohemí Arboleda – ministra de Minas designada.
- Alexandra Falla – ministra de las TIC designada.
¿Qué ministerios faltan?
- Ministerio de Trabajo.
- Ministerio de Salud.
- Ministerio de Cultura.
- Ministerio de Ciencia.