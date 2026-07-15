¿Cómo están operando los drones con explosivos en Norte de Santander? Van 60 ataques en el último mes

La crisis humanitaria en Norte de Santander continúa agravándose. A los enfrentamientos entre grupos armados se suma ahora el uso de drones cargados con explosivos, que son lanzados sobre viviendas y zonas habitadas por civiles.

Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que este tipo de ataques se ha vuelto cada vez más frecuente y está dejando graves consecuencias para la población, que no participa en el conflicto armado, pero termina siendo la principal afectada.

¿Cómo están afectando los drones explosivos a la población?

En cuestión de segundos, viviendas construidas durante años quedan reducidas a escombros tras la caída de explosivos lanzados desde drones.

Las comunidades aseguran que ahora el peligro no solo está en los enfrentamientos armados que ocurren cerca de sus hogares, sino también en los ataques que llegan desde el aire, sin previo aviso.

Esta situación ha incrementado el temor entre los habitantes, quienes viven con la incertidumbre de que un artefacto explosivo pueda caer sobre sus casas en cualquier momento.

¿Qué dicen las organizaciones humanitarias?

Lina Mejía, coordinadora de Vivamos Humanos, aseguró que desde hace varios meses la organización viene alertando sobre el deterioro de la situación de orden público en la región.

Según explicó, también habían solicitado al Congreso de la República abrir un debate sobre la creciente degradación del conflicto armado y las consecuencias que está dejando sobre la población civil.

¿Cuántos ataques con drones se han registrado?

De acuerdo con el balance entregado por Vivamos Humanos, durante el último mes se han documentado cerca de 60 ataques con drones cargados con explosivos.

Estos hechos, según la organización, han cobrado la vida de más de 31 civiles, además de causar daños en viviendas, bienes y afectar la integridad de numerosas personas.