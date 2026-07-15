CANAL RCN
Colombia Video

¿Cómo están operando los drones con explosivos en Norte de Santander? Van 60 ataques en el último mes

Organizaciones humanitarias alertan por la escalada del conflicto armado en el departamento.

Mañana Express

julio 15 de 2026
09:13 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La crisis humanitaria en Norte de Santander continúa agravándose. A los enfrentamientos entre grupos armados se suma ahora el uso de drones cargados con explosivos, que son lanzados sobre viviendas y zonas habitadas por civiles.

Encapuchados intentaron entrar a la casa de Lamine Yamal tras la victoria de España sobre Francia: esto se sabe
RELACIONADO

Encapuchados intentaron entrar a la casa de Lamine Yamal tras la victoria de España sobre Francia: esto se sabe

Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que este tipo de ataques se ha vuelto cada vez más frecuente y está dejando graves consecuencias para la población, que no participa en el conflicto armado, pero termina siendo la principal afectada.

¿Cómo están afectando los drones explosivos a la población?

En cuestión de segundos, viviendas construidas durante años quedan reducidas a escombros tras la caída de explosivos lanzados desde drones.

Las comunidades aseguran que ahora el peligro no solo está en los enfrentamientos armados que ocurren cerca de sus hogares, sino también en los ataques que llegan desde el aire, sin previo aviso.

Esta situación ha incrementado el temor entre los habitantes, quienes viven con la incertidumbre de que un artefacto explosivo pueda caer sobre sus casas en cualquier momento.

¿Qué dicen las organizaciones humanitarias?

Lina Mejía, coordinadora de Vivamos Humanos, aseguró que desde hace varios meses la organización viene alertando sobre el deterioro de la situación de orden público en la región.

Falso asesor bancario cayó en Bogotá: así engañaba a las víctimas para quedarse con sus tarjetas de crédito
RELACIONADO

Falso asesor bancario cayó en Bogotá: así engañaba a las víctimas para quedarse con sus tarjetas de crédito

Según explicó, también habían solicitado al Congreso de la República abrir un debate sobre la creciente degradación del conflicto armado y las consecuencias que está dejando sobre la población civil.

¿Cuántos ataques con drones se han registrado?

De acuerdo con el balance entregado por Vivamos Humanos, durante el último mes se han documentado cerca de 60 ataques con drones cargados con explosivos.

Estos hechos, según la organización, han cobrado la vida de más de 31 civiles, además de causar daños en viviendas, bienes y afectar la integridad de numerosas personas.

Máquina de $27 mil millones que Petro presentó como "la mejor de América Latina" no está funcionando
RELACIONADO

Máquina de $27 mil millones que Petro presentó como "la mejor de América Latina" no está funcionando

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

La resiliencia de Génesis Quintero: los obstáculos que ha afrontado para cuidar a su hija

Bogotá

El clamor de Adriana Zamora: exige justicia para esclarecer el asesinato de su hija en Bogotá

Gobierno Nacional

Iván Cancino alerta y pide frenar 48 contratos que ascienden a los $4.000 millones en la ANDJE

Otras Noticias

Dólar

¡Relevante precio del dólar en Colombia! Así abrió hoy 15 de julio de 2026

Descubra cómo abrió exactamente el precio del dólar en Colombia hoy 15 de julio de 2026.

FIFA

FIFA habría tomado inesperada decisión para la final del Mundial 2026: hay indignación

La gran final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio y España ya está esperando rival.

Lamine Yamal

Encapuchados intentaron entrar a la casa de Lamine Yamal tras la victoria de España sobre Francia: esto se sabe

Selección de Argentina

Vidente que ha acertado durante el Mundial 2026 reveló quién gana la semifinal entre Argentina e Inglaterra

Salud mental

Crisis emocional silenciosa: ocho de cada diez jóvenes han sentido soledad