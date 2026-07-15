Atentado contra subestación de Policía en Arauca deja tres víctimas mortales y cuatro en estado crítico

La Fuerza Pública sigue siendo blanco de ataques en el oriente del país. En el transcurso del martes, 14 de julio, un nuevo atentado se registró contra uniformados de la Policía, esta vez en Betoyes, zona rural de Tame, Arauca.

El ataque, que inició en horas de la tarde y desencadenó tres horas de combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y uniformados de la Policía, deja tres personas (un civil y dos patrulleros) muertas y al menos nueve uniformados heridos.

Las víctimas fueron identificadas por la institución como los patrulleros Adrián Stiven Riascos Valencia y Omar Alexander España Vásquez.

¿Qué se sabe sobre el ataque registrado contra la Fuerza Pública en Tame?

De acuerdo con información preliminar, la subestación de Policía de Tame fue atacada con tatucos, afectando a los policías y civiles que se encontraban en la zona.

En la noche del martes, los policías que resultaron heridos seguían a la espera de ser trasladados a Yopal, donde el personal médico se encuentra atento a su llegada, especialmente a la de cuatro uniformados en estado crítico.

Mientras, las autoridades trabajan en identificar a los responsables del atentado, que fue condenado por la Gobernación de Arauca, en un comunicado en el que expresaron solidaridad con las familias de las víctimas.

Audios del momento del atentado revelan la valentía de los patrulleros en Arauca:

Noticias RCN conoció una serie de audios en los que los uniformados de la subestación de Policía de Tame reportan a sus superiores el ataque.

En uno de ellos, se reporta a los policías heridos en combate: “Tenemos al patrullero de Policía España con mayor gravedad de heridas, en el brazo izquierdo, la pierna y el rostro. Tenemos a los demás compañeros con esquirlas en diferentes partes del cuerpo, pero nos encontramos de pie, sosteniendo”.

Y en otro, uno de los patrulleros advierte a la central que “la estación quedó destruida, la subestación quedó destruida”.