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Encapuchados intentaron entrar a la casa de Lamine Yamal tras la victoria de España sobre Francia: esto se sabe

Las autoridades investigan lo ocurrido.

Lamine Yamal
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

julio 15 de 2026
08:03 a. m.
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Lamine Yamal volvió a ser protagonista dentro y fuera de la cancha, pues horas después de la victoria 2-0 de España sobre Francia en el Mundial, la vivienda del joven delantero fue escenario de un intento de robo que ya es investigado por las autoridades de Cataluña.

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El hecho ocurrió durante la madrugada en Esplugues de Llobregat, municipio ubicado en el área metropolitana de Barcelona, donde reside el futbolista.

¿Qué ocurrió en la casa de Lamine Yamal?

De acuerdo con la Policía catalana, varias personas intentaron ingresar a una vivienda ubicada en Esplugues de Llobregat durante la madrugada.

Aunque los Mossos d'Esquadra confirmaron que se trató de una tentativa de robo, no revelaron la identidad del propietario por motivos de privacidad.

Sin embargo, medios locales, entre ellos La Vanguardia, señalaron que la residencia pertenece a Lamine Yamal.

¿Cómo frustraron el robo a la casa de Lamine Yamal?

Según la información publicada por el diario catalán, dos personas con pasamontañas lograron subir el muro que rodea la propiedad con la aparente intención de ingresar al inmueble.

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No obstante, fueron detectadas por el equipo de seguridad privada de la vivienda antes de lograr su objetivo.

Al verse descubiertos, los sospechosos escaparon del lugar sin que se reportaran personas heridas ni bienes hurtados.

¿Cuándo ocurrió el intento de robo a la vivienda de Yamal?

El hecho se registró pocas horas después del compromiso en el que la selección española derrotó 2-0 a Francia y aseguró su clasificación.

Durante ese encuentro, Lamine Yamal fue uno de los protagonistas del partido al provocar el penal que abrió el marcador y encaminó el triunfo de la Roja.

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Por otro lado, de acuerdo con La Vanguardia, la propiedad donde actualmente vive el futbolista ya era conocida en Barcelona porque anteriormente perteneció al exfutbolista Gerard Piqué y a la cantante colombiana Shakira.

Finalmente, los Mossos d'Esquadra informaron que mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del intento de robo.

Además, la policía catalana confirmó que también investiga otro robo con fuerza ocurrido en una vivienda cercana a la residencia del delantero español, aunque por ahora no se ha establecido si ambos hechos están relacionados.

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