Aerolínea hace cambio radical en sus aviones: pasajeros viajarán más cómodo

En un movimiento sin precedentes que promete transformar la experiencia del pasajero promedio, United Airlines ha anunciado una renovación radical en el diseño interior de su nueva flota de aviones.

La aerolínea estadounidense ha decidido eliminar el temido asiento del medio en filas seleccionadas de su categoría premium económica, reemplazándolo por una espaciosa mesa fija.

Esta propuesta busca aliviar una de las mayores frustraciones de los viajeros de clase económica: la falta de espacio personal y el contacto inevitable de hombros y codos con personas desconocidas.

Así es el nuevo diseño sin el asiento central

La innovadora configuración debutará de forma exclusiva en la nueva flota de 50 aeronaves Airbus A321XLR que la compañía incorporará de manera paulatina. En lugar de la tradicional fila de tres asientos (pasillo, medio y ventana), United instalará una fila especial en la sección Economy Plus donde el espacio central estará ocupado por una consola de servicio.

Según el comunicado oficial de la aerolínea, las características de esta nueva propuesta incluyen:

Mesa de descanso fija: Una superficie robusta que se extiende de apoyabrazos a apoyabrazos a lo largo de todo el ancho del espacio vacío. No se puede plegar ni mover, garantizando una separación real e infranqueable entre ambos pasajeros.

Acabado premium: La cubierta de la mesa cuenta con un revestimiento de cuero sintético suave al tacto.

Utilidades integradas: Dispone de dos cavidades diseñadas específicamente para sostener vasos o botellas de forma segura, reduciendo el riesgo de derrames.

Espacio extra para las piernas: Además de ganar un enorme espacio lateral para los codos, los pasajeros de estas filas conservarán las 3 pulgadas adicionales (7,62 centímetros) de separación longitudinal que ya caracterizan el servicio de Economy Plus.

"Estamos invirtiendo en toda nuestra flota de nariz a cola, ofreciendo a los clientes opciones y valor en cada cabina", declaró Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United Airlines.

"El XLR es nuestro avión más nuevo y, al incorporar estas mesas, proporcionamos un espacio sumamente cómodo para descansar o trabajar".

La venta de boletos para esta nueva categoría de asientos comenzará a finales de este año (2026), momento en el que United revelará los detalles de las tarifas. El debut de los aviones Airbus A321XLR está programado para operar en rutas nacionales de Estados Unidos durante el otoño de 2026, extendiéndose a rutas internacionales de corto y mediano alcance a principios de 2027.

La compañía proyecta que más de la mitad de los 50 aviones encargados ya estarán en servicio activo para el año 2028. Además, United Airlines ha confirmado que está explorando la posibilidad de extender esta misma configuración de mesa intermedia a otros modelos de aviones de largo alcance en el futuro.