Falso asesor bancario cayó en Bogotá: así engañaba a las víctimas para quedarse con sus tarjetas de crédito

Las modalidades de fraude bancario siguen siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades en Bogotá.

Una de las más utilizadas por los delincuentes consiste en hacerse pasar por funcionarios de entidades financieras para convencer a los clientes de entregar información personal o cambiar sus tarjetas de crédito.

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Precisamente, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre que, al parecer, utilizaba este método para engañar a ciudadanos y apropiarse de información confidencial.

¿Cómo operaba el presunto estafador?

De acuerdo con la Policía, el hombre contactaba a las víctimas haciéndose pasar por asesor de una entidad bancaria y les ofrecía cambiar su tarjeta de crédito.

Con ese engaño lograba obtener datos personales y acordaba un encuentro para realizar el supuesto procedimiento, sin que las personas sospecharan que se trataba de un fraude.

¿Cómo descubrieron al hombre que se hacía pasar por asesor bancario?

La detención fue posible gracias a la denuncia oportuna de un ciudadano, quien alertó a los uniformados del CAI Federmán, adscritos a la Estación de Policía de Teusaquillo.

La víctima informó que había sido contactada por un supuesto funcionario bancario que le ofrecía reemplazar su tarjeta de crédito. Tras recibir el reporte, los policías acompañaron al ciudadano hasta el lugar donde se realizaría el encuentro y comprobaron la situación.

En ese momento, el sospechoso fue capturado en flagrancia.

¿Qué encontraron durante el procedimiento?

Durante el registro al hombre, las autoridades hallaron varios elementos que, presuntamente, eran utilizados para cometer este tipo de fraude.Entre ellos encontraron:

Seis tarjetas de crédito a nombre de diferentes personas.

32 chips de plásticos bancarios.

Listados con datos personales de ciudadanos.

21 documentos.

Carpetas con los logotipos de una entidad financiera.

Dos teléfonos celulares.

Con el apoyo de funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), las autoridades verificaron los elementos incautados y establecieron que presentaban aparentes alteraciones en los logotipos de la entidad financiera.

Tras el hallazgo, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por los hechos y se avance en la investigación sobre su presunta participación en este caso de suplantación y fraude.