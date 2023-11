Niños tentados y consumidos por el oscuro mundo de la drogadicción en Huila

En las calles de Pitalito, Huila, Noticias RCN captó el momento en el que un menor de edad entregaba las cuentas del producido de la venta de estupefacientes que hizo durante la mañana. Su superior le recibe el dinero y luego le paga unas cuantas dosis de la sustancia que él escogiera.

A la misma hora, pero en el municipio de Garzón, dos jovencitas se acercan al sitio donde saben que pueden encontrar la droga que buscan. De inmediato, uno de los jíbaros que han hecho de este lugar su centro de operaciones, atiende su solicitud y les entrega la mercancía.

Esta misma escena se repite en municipio como La Plata, Algeciras, Campo Alegre, Maraya y San Agustín, y otro más.

El común denominador en Huila es ver a menores comprando, vendiendo y consumiendo droga.

¿Cómo caen los niños en el mundo de la droga?

El perverso accionar de los delincuentes comienza con los niños del barrio, invitados por estos mismos criminales, a jugar en la calle.

Entran en confianza y poco a poco los van induciendo al consumo, con una vieja estrategia que no falla, y que los mete en un juego del que es casi imposible salir.

Un investigador de la Sijín, en Huila explicó cómo se desarrolla este entorno entre los niños: “Se puede evidenciar cómo estos jóvenes están siendo instrumentalizados. Cómo les dan cocaína para iniciarlos en el consumo y posteriormente los colocan a vender. Muchas veces estos jóvenes terminan como habitantes de calle, por demasiado consumo”.

Son peladitos de 13 y 14 años.

Madre denunció a sus hijos perdidos en la drogadicción

Para conocer esta realidad, Noticias RCN se encontró con el triste relato de una madre que no encontró otra opción, sino denunciar a sus hijos ante las autoridades:

“El mayor consumía bazuco y el menor consume de todo, menos bazuco. Él dice que mete pepas, marihuana, perico, pegante”.

Su caso prendió las alarmas y llamó la atención de padres y autoridades.

“Es que fulano me dijo que en tal parte había para robar y yo iba y les traía a ellos, y me daban por ahí dos bolsas de bazuco y así. Por ejemplo, él se robaba una cicla que valía $800.000 o $900.000 y le daban cinco papeletas para toda la noche”, relató la madre.

Sus hijos de 11 y 12 años cayeron en una red delictiva, fueron sometidos y terminaron siendo los jíbaros del barrio. Uno de ellos casi pierde la vida.

Él tiene 14 tiros de bala, por robar, porque el robaba para el consumo.

Ella hizo cuanto pudo, anduvo las calles de día y de noche, corrió peligro, los buscó y habló con ellos hasta que no le quedó otra opción que denunciarlos.

“Yo era la que salía a la 1:00 y 2:00 de la mañana a buscarlo a él en las calles. “Yo me iba a ver dónde estaba mi hijo. Una vez me golpearon y me quitaron la moto por buscarlo a él”, contó la madre.

El coronel Gustavo Camargo, comandante de la Policía del Huila, se refirió a este caso en particular: “Nos sorprende que cuando hacemos el operativo, la mamá de estos menores nos agradece por que los hayamos aprehendido”.

¿Cómo llega la droga a manos de los niños en Huila?

“La mayor cantidad de sustancias de alucinógenas como la marihuana, viene del Cauca, por ejemplo, de Putumayo, de Caquetá. Hemos encontrado en los tanques de los vehículos, en alimentos, en piñas, en plátanos, en cal. Son múltiples modus operandi los de estos delincuentes para transportar la droga”, dijo el coronel Camargo.

La situación ha llevado a que los municipios de Huila se conviertan en despensas del microtráfico, donde jóvenes caen fácilmente en las redes de distribución y comercialización de sustancias prohibidas.

“Una de las consecuencias del consumo de esta sustancia es salir a hacer daño a la sociedad. El que roba es el que está enmarihuanado o empepado, como dicen popularmente”, indicó Cristian Rojas, líder social de Pitalito.

La Defensoría del Pueblo advierte que la comuna Dagoberto Ramos, que delinque en el departamento de Cauca, estaría detrás del envío de toneladas de droga, por los corredores del departamento del Huila.

Hoy los hijos de la mujer que contó su historia, que es una vendedora ambulante, están: uno en un centro de reclusión para menores y el otro en un centro para drogadictos.

Espera volverlos a ver pronto, recuperarlos y sacarlos de este difícil y oscuro mundo al que los llevaron las drogas.